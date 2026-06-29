Махинации с гуманитарной помощью в Киеве: Руслану Кандибору выдвинуто подозрение

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве раскрыли масштабную схему растраты бюджетных средств, организованную бывшим директором одного из департаментов КГГА. Чиновник буквально заставлял коммунальные предприятия оплачивать доставку немецкой гуманитарной спецтехники и автомобилей, которые и так были оплачены и на тот момент уже находились в столице, в результате чего из городского бюджета безосновательно ушло 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Бывший чиновник КГГА вымогал деньги за благотворительные автомобили

По версии следствия, чиновник манипулировал процессом передачи спецтехники и автомобилей, которые иностранные партнеры бесплатно предоставляли Киеву для обеспечения жизнедеятельности города в течение 2023–2025 годов. Хотя в сообщении Киевской городской прокуратуры имя не указывается, источники «Новости.LIVE» уточнили, что речь идет о бывшем директоре департамента транспорта Руслане Кандиборе.

Как установили прокуроры Печерской окружной прокуратуры Киева совместно со следователями, бывший чиновник искусственно создал условия, при которых подчиненные ему руководители семи коммунальных предприятий были вынуждены подписывать фиктивные соглашения.

Директор департамента выдвинул требование, чтобы коммунальщики получили автомобили Volkswagen Transporter, погрузчики Bobcat Loader, тракторы Deere, Kubota и другую спецтехнику во владение и пользование только после того, как оплатят услуги по их доставке из Германии. Денежные переводы за перевозку по его указанию направлялись на банковские счета конкретного индивидуального предпринимателя.

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На самом деле международные доноры самостоятельно и полностью профинансировали логистику и транспортировку всего автопарка в Киев. Следователи доказали, что на момент подписания договоров с частным перевозчиком и перечисления средств все 29 машин уже находились в Киеве на территории соответствующих предприятий.

В результате действий экс-чиновника городская казна понесла убытки на общую сумму 2 миллиона гривен, которые были безосновательно выплачены за не оказанные услуги. В настоящее время бывшему руководителю подразделения КГГА официально вручено уведомление о подозрении в растрате имущества под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Руслан Кандибор уже фигурировал в других уголовных делах и расследованиях. Ранее он оказывался в эпицентре критики из-за сомнительного использования 2,5 млрд грн на ремонт дорог и обрушения Дегтяревского моста в 2023 году, ремонт которого обошёлся бюджету в более чем 930 млн грн.

Кроме того, на Кандибора возлагали прямую ответственность за кризис в работе столичного метрополитена, где из-за подтопления туннелей в декабре 2023 года были закрыты шесть станций. Неудовлетворительная транспортная политика чиновника неоднократно становилась поводом для создания петиций о его увольнении, а теперь его деятельность расследуют правоохранительные органы в рамках дела о хищении бюджетных средств.

Также недавно в Киевской области были зафиксированы очередные случаи хищения средств и злоупотребления служебным положением и среди других должностных лиц, ответственных за благоустройство. Ранее правоохранители разоблачили мэра одного из городов Киевской области, который организовал схему хищения более 1,3 млн гривен при проведении работ по озеленению.

В то же время к ответственности привлекают и руководство КО «Киевзеленбуд»: заместителя гендиректора подозревают в недекларировании активов на сумму более 9,6 млн гривен, которые он скрыл от антикоррупционных органов.