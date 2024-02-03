Ремонт метро в Киеве - кто виноват в аварии

Станция метро "Демиевская". Фото: Новини.LIVE

Столичное метро начали готовить к ремонту после того, как в декабре 2023 года шесть станций закрыли из-за подтопления. Правоохранители открыли производство, и виновных в подтоплении тоннеля не называли. Однако депутаты Киевсовета уже назвали фамилии тех, кто должен нести ответственность.

Кто виноват в ужасном состоянии метро, эксклюзивно для Новини.LIVE сказал депутат Киевсовета Андрей Витренко, входящий в контрольную комиссию по "аварии" на синей ветке.

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"Рыба гниет с головы. Есть руководство департамента транспорта, оно покрывает своего подчиненного господина Брагинского (руководитель КП "Киевский метрополитен". — Ред.). Господин Брагинский покрывает подчиненных своих. Но именно в их функциональных обязанностях — обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры столицы. Руслан Кандибор отвечает за всю инфраструктуру, и это его прямая ответственность. Первым должен нести ответственность он", — сказал Витренко.

Депутат считает, что не нужно перекладывать ответственность на самое маленькое должностное лицо. Например на человека, ежедневно выполняющего свою работу на объекте. Но организация и контроль — это элементы менеджмента, и надо наказывать тех, кто с этим не справился.

Комиссия от Киевсовета, которая осматривала метро. Фото: Новини.LIVE

Также Витренко добавил, что проблема метро возникла не в декабре 2023 года, а продолжалась 5-10 лет, но чиновники ничего для этого не делали. Он добавил, что журнал, в котором каждый день отмечается состояние столичного метро, в ужасном состоянии.

"Это стыд. Я не хочу рассказывать все тайны, но когда покажут все документы, то люди будут очень удивлены. В ХХІ веке такой важный журнал, где фиксируют выход экспертов на стратегический объект, выглядит так, как у первоклассника тетрадь", — добавил Витренко.

Тоннель Киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Как мы писали ранее, комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демиевская", сделала предварительные выводы.

Новини.LIVE вместе с членами комиссии спускались в подземелье, чтобы осмотрели все внутри, и вышли на площадку снаружи.



Напомним, в тоннеле метро Киева, между станциями метро "Лыбидская" и "Демиевская", продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария. Новини.LIVE посмотрели, как проходят ремонтные работы.