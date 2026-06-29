В КГГА бывший чиновник нажился на бесплатных автомобилях из Германии

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Киеве раскрыли масштабную схему растраты бюджетных средств, организованную бывшим директором одного из департаментов КГГА. Чиновник буквально заставлял коммунальные предприятия оплачивать доставку немецкой гуманитарной спецтехники и автомобилей, которые и так были оплачены и на тот момент уже находились в столице, в результате чего из городского бюджета безосновательно ушло 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Бывший чиновник КГГА вымогал деньги за благотворительные автомобили

По версии следствия, чиновник манипулировал процессом передачи спецтехники и автомобилей, которые иностранные партнеры бесплатно предоставляли Киеву для обеспечения жизнедеятельности города в течение 2023–2025 годов.

Как установили прокуроры Печерской окружной прокуратуры Киева совместно со следователями, бывший чиновник искусственно создал условия, при которых подчиненные ему руководители семи коммунальных предприятий были вынуждены подписывать фиктивные соглашения.

Директор департамента выдвинул требование, чтобы коммунальщики получили автомобили Volkswagen Transporter, погрузчики Bobcat Loader, тракторы Deere, Kubota и другую спецтехнику во владение и пользование только после того, как оплатят услуги по их доставке из Германии. Денежные переводы за перевозку по его указанию направлялись на банковские счета конкретного индивидуального предпринимателя.

На самом деле международные доноры самостоятельно и полностью профинансировали логистику и транспортировку всего автопарка в Киев. Следователи доказали, что на момент подписания договоров с частным перевозчиком и перечисления средств все 29 машин уже находились в Киеве на территории соответствующих предприятий.

В результате действий бывшего чиновника городская казна понесла убытки на общую сумму 2 миллиона гривен, которые были безосновательно выплачены за не оказанные услуги. В настоящее время бывшему руководителю подразделения КГГА официально вручено уведомление о подозрении в растрате имущества под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Новини.LIVE сообщали ранее, что недавно в Киевской области были зафиксированы очередные случаи хищения средств и злоупотребления служебным положением среди должностных лиц, ответственных за благоустройство. Ранее правоохранители разоблачили мэра одного из городов Киевской области, который организовал схему хищения более 1,3 млн гривен во время проведения работ по озеленению.

В то же время к ответственности привлекают и руководство КО «Киевзеленбуд»: заместителя гендиректора подозревают в недекларировании активов на сумму более 9,6 млн гривен, которые он скрыл от антикоррупционных органов.