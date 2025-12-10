Видео
В КГГА призвали провести выборы, несмотря на войну

В КГГА призвали провести выборы, несмотря на войну

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 23:55
Геннадий Кривошея призвал провести выборы, несмотря на войну
Геннадий Кривошея. Фото: Facebook Геннадия Кривошеи

Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея заявил, что часть местных депутатов уже давно находится на своих должностях дольше определенных сроков. По его словам, они пользуются преимуществами статуса и блокируют общественное участие, ссылаясь на условия военного времени.

Об этом он заявил в эфире программы "Київський час".

Кривошея подчеркнул, что общество должно получить возможность обновить представительные органы, если доверие к действующим депутатам утрачено.

Он отметил, что нет объективных препятствий для проведения местных выборов, поскольку инфраструктура уже готова.

"Дети в школу ходят? Ходят. Укрытие есть? Есть. Выборы можно провести. Избирательные участки находятся в школах. Подготовлено уже все, то есть фактически это можно провести", — сказал он.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за постановление № 14031 по обеспечению непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина не может провести выборы во время войны.

Киев выборы КГГА местные депутаты война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
