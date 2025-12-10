Геннадій Кривошея закликав провести вибори, попри війну

Геннадій Кривошея. Фото: Facebook Геннадія Кривошеї

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що частина місцевих депутатів уже давно перебуває на своїх посадах довше визначених термінів. За його словами, вони користуються перевагами статусу та блокують громадську участь, посилаючись на умови воєнного часу.

Про це він заявив в ефірі програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Вибори у Києві

Кривошея підкреслив, що суспільство має отримати можливість оновити представницькі органи, якщо довіра до чинних депутатів втрачена.

Він зазначив, що немає об’єктивних перешкод для проведення місцевих виборів, оскільки інфраструктура вже готова.

"Діти в школу ходять? Ходять. Укриття є? Є. Вибори можна провести. Виборчі дільниці знаходяться в школах. Підготовлено вже все, тобто фактично це можна провести", — сказав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за постанову № 14031 щодо забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чому Україна не може провести вибори під час війни.