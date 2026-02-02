Видео
Україна
Видео

Главная Киев В КГВА рассказали о состоянии отопления и электроснабжения

В КГВА рассказали о состоянии отопления и электроснабжения

Дата публикации 2 февраля 2026 10:49
Ситуация с отоплением в Деснянском районе Киева улучшилась
Жители получают горячую пищу от волонтеров возле палаток. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве около 200 жилых домов остаются без отопления, в то же время в Деснянском районе ситуация с теплоснабжением постепенно стабилизируется.

Об этом сообщила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения

По словам спикера КГГА, основное количество домов, где до сих пор нет тепла, сосредоточено на Правом берегу столицы. В Деснянском районе подачу теплоснабжения удалось восстановить почти во все дома. Сейчас ключевой задачей является выход системы на полноценный температурный режим, чтобы в квартирах жителей начала повышаться температура.

В КГГА также отметили, что говорить о полном возвращении от жестких или экстренных отключений к стабильным графикам пока преждевременно. Ситуацию осложняют погодные условия, которые существенно влияют на скорость ликвидации аварий в сетях.

"Погодные условия очень сложные — очень трудно отрабатывать аварии в сетях. Ежедневно в Штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетике обсуждается, какие есть варианты возвращения к более стабильным графикам", — сказала Екатерина Поп.

Сейчас к восстановлению теплоснабжения в столице привлечено более 200 аварийных бригад. Параллельно работают и специалисты энергетических компаний, которые устраняют повреждения в сетях.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как заказать дрова через Интернет по доступным ценам.

Ранее в КГГА отвечали на то, будут ли киевлян эвакуировать на зиму.

Киев электроэнергия теплоснабжение отопление отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
