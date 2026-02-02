Ситуація з опаленням у Деснянському районі Києва покращилась

У КМВА розповіли про стан опалення та електропостачання в столиці
У Києві близько 200 житлових будинків залишаються без опалення, водночас у Деснянському районі ситуація з теплопостачанням поступово стабілізується.
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі "Ми-Україна".
У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання
За словами речниці КМВА, основна кількість будинків, де досі немає тепла, зосереджена на Правому березі столиці. У Деснянському районі подачу теплопостачання вдалося відновити майже до всіх осель. Наразі ключовим завданням є вихід системи на повноцінний температурний режим, щоб у квартирах мешканців почала підвищуватися температура.
У КМВА також зазначили, що говорити про повне повернення від жорстких або екстрених відключень до стабільних графіків наразі передчасно. Ситуацію ускладнюють погодні умови, які суттєво впливають на швидкість ліквідації аварій у мережах.
"Погодні умови дуже складні — дуже важко відпрацьовувати аварії в мережах. Щодня у Штабі з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетиці обговорюється, які є варіанти повернення до більш стабільних графіків", — сказала Катерина Поп.
Наразі до відновлення теплопостачання у столиці залучено понад 200 аварійних бригад. Паралельно працюють і фахівці енергетичних компаній, які усувають пошкодження в мережах.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як замовити дрова через Інтернет за доступними цінами.
Раніше в КМВА відповідали на те, чи будуть киян евакуйовувати на зиму.
Читайте Новини.LIVE!