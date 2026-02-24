Видео
Україна
Видео

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки прибыли в Киев

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки прибыли в Киев

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 09:10
Сибига поприветствовал делегации Северо-Балтийской восьмерки в Киеве
Андрей Сибига сопровождает Александра Стубба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Андрей Сибига во вторник, 24 февраля, в Киеве встретил лидеров Северо-Балтийской восьмерки. По словам спикера президента Сергея Никифорова, Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости также примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на МИД Украины.

Читайте также:

В Киев прибыли лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о встрече в Киеве лидеров Северо-Балтийской восьмерки, назвав их "настоящими и близкими союзниками" Украины в защите свободы, справедливости и правды.

Андрій Сибіга
Сопровождение должностных лиц. Фото: МИД Украины
Північно-Балтійська вісімка
Встреча европейских политиков в Киеве. Фото: МИД Украины

В своем обращении Сибига поблагодарил Эстонию, Латвию, Исландию, Финляндию, Данию, Швецию и Норвегию за, как он выразился, непоколебимую и неизменную поддержку Украины, а также за преданность общим европейским ценностям и принципам.

Программа визита лидеров ЕС в Украину 24 февраля

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости присоединятся к молитве за Украину и почтят память павших защитников. Также, по его словам, гости посетят объект энергетической инфраструктуры, разрушенный российским обстрелом.

Кроме этого, Никифоров анонсировал, что в Киеве запланированы заседание Коалиции желающих и саммит "Украина — страны Северной Европы и Балтии".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказывался о стратегическом поражении России во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Отдельно Андрей Сибига назвал одно из главных условий, касающихся справедливого мира.

Киев Эстония Дания Норвегия Андрей Сибига Швеция Латвия Украина Исландия война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
