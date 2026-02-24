Сибига поприветствовал делегации Северо-Балтийской восьмерки в Киеве

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки прибыли в Киев
Глава МИД Андрей Сибига во вторник, 24 февраля, в Киеве встретил лидеров Северо-Балтийской восьмерки. По словам спикера президента Сергея Никифорова, Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости также примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников.
В Киев прибыли лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о встрече в Киеве лидеров Северо-Балтийской восьмерки, назвав их "настоящими и близкими союзниками" Украины в защите свободы, справедливости и правды.
В своем обращении Сибига поблагодарил Эстонию, Латвию, Исландию, Финляндию, Данию, Швецию и Норвегию за, как он выразился, непоколебимую и неизменную поддержку Украины, а также за преданность общим европейским ценностям и принципам.
Программа визита лидеров ЕС в Украину 24 февраля
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости присоединятся к молитве за Украину и почтят память павших защитников. Также, по его словам, гости посетят объект энергетической инфраструктуры, разрушенный российским обстрелом.
Кроме этого, Никифоров анонсировал, что в Киеве запланированы заседание Коалиции желающих и саммит "Украина — страны Северной Европы и Балтии".
Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказывался о стратегическом поражении России во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Отдельно Андрей Сибига назвал одно из главных условий, касающихся справедливого мира.
