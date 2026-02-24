Сибіга привітав делегації Північно-Балтійської вісімки в Києві

Андрій Сибіга супроводжує Александра Стубба. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 24 лютого у Києві привітав лідерів Північно-Балтійської вісімки, які прибули до столиці з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У зверненні він назвав їх близькими союзниками України та подякував за підтримку.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на МЗС України.

Реклама

Читайте також:

До Києва прибули лідери країн Північно-Балтійської вісімки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про зустріч у Києві лідерів Північно-Балтійської вісімки, назвавши їх "справжніми і близькими союзниками" України в захисті свободи, справедливості та правди.

Супровід посадовців. Фото: МЗС України

Зустріч європейських політиків в Києві. Фото: МЗС України

У своєму зверненні Сибіга подякував Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії за, як він висловився, непохитну й незмінну підтримку України, а також за відданість спільним європейським цінностям і принципам.

Програма візиту лідерів ЄС в Україну 24 лютого

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський, перша леді та іноземні гості долучаться до молитви за Україну і вшанують пам'ять полеглих захисників. Також, за його словами, гості відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, зруйнований російським обстрілом.

Окрім цього, Никифоров анонсував, що в Києві заплановані засідання Коаліції охочих і саміт "Україна – країни Північної Європи та Балтії".

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловлювався про стратегічну поразку Росії під час Мюнхенської безпекової конференції.

Окремо Андрій Сибіга назвав одну із головних умов, які стосуються справедливого миру.