Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Київ прибули лідери Північно-Балтійської вісімки

У Київ прибули лідери Північно-Балтійської вісімки

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:10
Сибіга привітав делегації Північно-Балтійської вісімки в Києві
Андрій Сибіга супроводжує Александра Стубба. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 24 лютого у Києві привітав лідерів Північно-Балтійської вісімки, які прибули до столиці з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У зверненні він назвав їх близькими союзниками України та подякував за підтримку.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на МЗС України

Реклама
Читайте також:

До Києва прибули лідери країн Північно-Балтійської вісімки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про зустріч у Києві лідерів Північно-Балтійської вісімки, назвавши їх "справжніми і близькими союзниками" України в захисті свободи, справедливості та правди.

Андрій Сибіга
Супровід посадовців. Фото: МЗС України
Північно-Балтійська вісімка
Зустріч європейських політиків в Києві. Фото: МЗС України

У своєму зверненні Сибіга подякував Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії за, як він висловився, непохитну й незмінну підтримку України, а також за відданість спільним європейським цінностям і принципам.

Програма візиту лідерів ЄС в Україну 24 лютого

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський, перша леді та іноземні гості долучаться до молитви за Україну і вшанують пам'ять полеглих захисників. Також, за його словами, гості відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, зруйнований російським обстрілом.

Окрім цього, Никифоров анонсував, що в Києві заплановані засідання Коаліції охочих і саміт "Україна – країни Північної Європи та Балтії".

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловлювався про стратегічну поразку Росії під час Мюнхенської безпекової конференції. 

Окремо Андрій Сибіга назвав одну із головних умов, які стосуються справедливого миру

Київ Естонія Данія Норвегія Андрій Сибіга Швеція Латвія Україна Ісландія війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації