Погода в Киеве на 27 сентября: температура поднимется до +20 °С

Улицы Киева. Фото: КГГА

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 27 сентября, ожидается сухая и относительно теплая осенняя погода. В столице днем воздух прогреется до +18...+20 °С, а в Киевской области местами будет до +21 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 27 сентября

По прогнозу синоптиков, в столице в течение дня будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

В ночные часы температура воздуха в Киеве будет держаться около +10 °С. После восхода солнца постепенно станет теплее, а днем столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С.

Ветер будет северо-восточного направления. Его скорость составит 5–10 м/с.

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Прогноз для Киевской области

В Киевской области погодные условия будут похожи на столичные. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков на всей территории области.

В то же время температурные колебания будут заметнее, чем в Киеве. Ночью в области ожидается от +6 °С до +11 °С.

В дневные часы воздух прогреется до +16...+21 °С.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что киевский дата-центр COSMONOVA прекратил работу после повторных российских ударов. Из-за масштабных разрушений объект восстанавливать не будут, а сервисы переносят на резервные географически удаленные площадки.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского удара по бизнес-центру в Соломенском районе Киева погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко. По словам ее мужа, во время атаки она находилась в автомобиле, который сгорел после попадания беспилотника.