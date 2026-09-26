Погода у Києві на 27 вересня: температура підніметься до +20 °С

Вулиці Києва. Фото: КМДА

У Києві та Київській області в неділю, 27 вересня, очікується суха та відносно тепла осіння погода. У столиці вдень повітря прогріється до +18...+20 °С, а на Київщині місцями буде до +21 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 27 вересня

За прогнозом синоптиків, у столиці протягом дня буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

У нічні години температура повітря в Києві триматиметься близько +10 °С. Після сходу сонця поступово теплішатиме, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+20 °С.

Вітер буде північно-східного напрямку. Його швидкість становитиме 5–10 м/с.

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На Київщині погодні умови будуть схожими на столичні. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів на всій території області.

Водночас температурні коливання будуть помітнішими, ніж у Києві. Уночі в області очікується від +6 °С до +11 °С.

У денні години повітря прогріється до +16...+21 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що київський дата-центр COSMONOVA припинив роботу після повторних російських ударів. Через масштабні руйнування об'єкт відновлювати не будуть, а сервіси переносять на резервні географічно віддалені майданчики.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського удару по бізнес-центру в Солом'янському районі Києва загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко. За словами її чоловіка, під час атаки вона перебувала в автомобілі, який згорів після влучання безпілотника.