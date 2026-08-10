Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве 1 сентября школы могут не открыться: власти игнорируют проблемы

В Киеве 1 сентября школы могут не открыться: власти игнорируют проблемы

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 08:20
В Киеве 16 школ получили серьезные повреждения и могут не открыться
Поврежденные окна в одной из школ после массированного обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

Из-за последствий российских ударов и отсутствия финансирования на ремонт часть столичных школ может не открыться 1 сентября. По словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, местные власти до сих пор не созвали сессию для выделения необходимых средств.

Об этом Андрей Витренко эксклюзивно рассказал в эфире программы "Київський час".

В Киеве не ремонтируют школы после ударов

Значительная часть учебных заведений столицы рискует не начать работу вовремя. Главной причиной являются повреждения зданий в результате российских атак и промедление с решением проблемы на уровне городских властей. О таких рисках в эфире программы «Киевское время» предупредил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. По его информации, на восстановление учебных заведений до сих пор не выделены бюджетные средства, а специальная сессия горсовета для преодоления этого кризиса не созывается: "Это одна из причин, по которой нужно было созвать внеочередную сессию", — подчеркнул политик.

 

Он привел в пример Дарницкий район, где проживает сам. По его словам, только в этом районе насчитывается 16 школ, которые подверглись серьезным разрушениям после российских бомбардировок.

Читайте также:

"И я уверен, что если ничего не делать, то эти 16 школ не откроют свои двери 1 сентября. Поэтому я вижу угрозу для многих школ Киева, для системы образования Киева — не начать вовремя, не начать качественно новый учебный год", — отметил Витренко.

Отдельно представитель Киевсовета раскритиковал ситуацию с безопасностью, в частности подготовку укрытий. По его мнению, прифронтовые регионы, такие как Харьковская или Черниговская области, уже адаптировались к длительным, порой 20-часовым тревогам. Там местные администрации нашли решения, как организовать доставку и питание детей в таких экстремальных условиях. Учитывая столь серьезные вызовы в сфере безопасности, Витренко сомневается, что Киев и его учебные заведения в полной мере готовы к осеннему началу учебного года.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Киеве существует ряд острых проблем с созданием укрытий и финансированием ремонтных работ для обеспечения энергетической стабильности города. Так, по словам политолога Андрея Ковалева, большинство погибших от вражеских атак в Киеве становятся жертвами не прямых попаданий боеприпасов, а от смертоносных осколков, от которых способны уберечь элементарные наземные укрытия, поэтому он призвал городские власти перенимать опыт прифронтовых Харькова и Херсона.

Также продолжается активная подготовка столицы к зимнему периоду и выполнение Плана устойчивости, который, якобы, уже выполнен более чем наполовину. У киевлян остаются опасения относительно стабильности подачи отопления.

Дополняя эту тематику, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ обратил внимание на две критические проблемы Киева: неурегулированность вопроса беспрепятственного доступа жителей к подземным паркингам во время тревог и полное отсутствие строительства современных централизованных убежищ, способных гарантировать усиленную защиту от ракетных угроз.

Киев школы обстрелы эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации