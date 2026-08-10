У Києві 16 шкіл критично пошкоджені та можуть не відкритися

Пошкоджені вікна в одній з шкіл після масованого обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Через наслідки російських ударів та відсутність фінансування на ремонти частина столичних шкіл може не відкритися 1 вересня. За словами депутата Київради Андрія Вітренка, місцева влада досі не скликала сесію для виділення необхідних коштів.

Про це Андрій Вітренко ексклюзивно розповів в ефірі програми "Київський час".

У Києві не ремонтують школи після прильотів

Значна частина освітніх закладів столиці ризикує не розпочати роботу вчасно. Головною причиною є пошкодження будівель внаслідок російських атак та зволікання з вирішенням проблеми на рівні міської влади. Про такі ризики в ефірі програми "Київський час" попередив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. За його інформацією, на відбудову навчальних закладів досі не спрямовано бюджетних коштів, а спеціальна сесія міськради для подолання цієї кризи не збирається: "Це одна з причин, коли треба було збирати позачергову сесію", — наголосив політик.

Він навів приклад Дарницького району, де мешкає сам. За його словами, лише в цьому районі є 16 шкіл, які зазнали серйозних руйнувань після російських бомбардувань.

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"І я впевнений, що якщо нічого не робити, то ці 16 шкіл не відкриють свої двері 1 вересня. Тому я вбачаю загрозу для багатьох шкіл міста Києва, для системи освіти міста Києва не розпочати вчасно, не розпочати якісно новий навчальний рік", — зазначив Вітренко.

Окремо представник Київради розкритикував ситуацію з безпекою, зокрема підготовка укриттів. На його переконання, прифронтові регіони, як-от Харківщина чи Чернігівщина, вже адаптувалися до тривалих, іноді 20-годинних тривог. Там місцеві адміністрації знайшли відповіді на те, як організувати довезення та харчування дітей у таких екстремальних умовах. Зважаючи на такі шалені безпекові виклики, Вітренко має сумніви, що Київ та його заклади освіти повною мірою готові до осіннього старту навчання.

Як писали раніше Новини.LIVE, в Києві є низка гострих проблем зі створенням укриттів та фінансуванням ремонтних робіт для енергетичної стабільності міста. Так за словами політолога Андрія Ковальова, більшість загиблих від ворожих атак у Києві стають жертвами не прямих влучань боєприпасів, а смертоносних уламків, від яких здатні вберегти елементарні наземні укриття тому він закликав міську владу переймати досвід прифронтових Харкова та Херсона.

Також триває активна підготовка столиці до зимового періоду та виконання Плану стійкості, який нібито вже виконали більш ніж наполовину. У киян залишаються побоювання щодо стабільності подачі опалення.

Доповнюючи цю проблематику, економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ звернув увагу на дві критичні проблеми Києва: неврегульованість питання безперешкодного допуску мешканців до підземних паркінгів під час тривог та повну відсутність будівництва сучасних централізованих сховищ, здатних гарантувати посилений захист від ракетних загроз.