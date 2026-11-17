Энергетик ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК

Более трёхсот многоэтажных домов в Дарницком районе Киева остались без отопления утром 17 ноября после российского обстрела, повредившего Южный мост и теплосеть. Также из-за атаки было приостановлено движение поездов метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Коммунальщики уже ремонтируют сети.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов, передает Новини.LIVE.

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Остановка поездов на "зеленой" ветке метро

Российский обстрел вызвал серьезные сбои в работе общественного транспорта на левом берегу столицы. Из-за повреждения Южного моста метрополитен вынужденно изменил график движения на Сирецко-Печерской линии. Поезда временно не курсируют на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Сообщение о ситуации в Дарницком районе. Фото: скриншот

В настоящее время метро перевозит пассажиров только на участке от станции "Сырец" до станции "Выдубичи".

Вместе с Южным мостом повреждения получила тепловая сеть, из-за чего без отопления остались 317 жилых домов в Дарницком районе Киева.

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Профильные службы уже работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома горожан.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на вторник, 17 ноября, российская армия обстреляла Киев, повредив наземные объекты метрополитена. Из-за этого на "зеленой" ветке временно приостановили движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Помимо проблем с метро, обстрел парализовал движение по Северному и Южному мостам, что с самого утра вторника привело к масштабным пробкам в столице и заставило тысячи киевлян искать объездные пути на работу.

Чтобы разгрузить транспортный поток, городские службы изменили схемы движения автобусов и троллейбусов. Сейчас их перенаправили через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост, одновременно выведя на отдельные маршруты дополнительный транспорт.