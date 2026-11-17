Енергетик ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

Понад три сотні багатоповерхівок у Дарницькому районі Києва залишилися без опалення вранці, 17 листопада, після російського обстрілу, що пошкодив Південний міст та тепломережу. Також через атаку зупинили рух поїздів метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Комунальники вже лагодять мережі.

Про це повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов, передає Новини.LIVE.

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Зупинка поїздів на "зеленій" гілці метро

Російський обстріл спричинив серйозні збої в роботі громадського транспорту на лівому березі столиці. Через пошкодження Південного мосту метрополітен вимушено змінив графік руху на Сирецько-Печерській лінії. Поїзди тимчасово не курсують на ділянці між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Повідомлення про ситуацію на Дарницькому районі. Фото: скриншот

Наразі підземка перевозить пасажирів лише на відрізку від станції "Сирець" до станції "Видубичі".

Разом із Південним мостом ушкоджень зазнала теплова мережа, через що без опалення залишилися 317 житлових будинків у Дарницькому районі Києва.

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Профільні служби вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі містян.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на вівторок, 17 листопада, російська армія обстріляла Київ, пошкодивши наземні об'єкти метрополітену. Через це на "зеленій" гілці тимчасово зупинили рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Окрім проблем із підземкою, обстріл паралізував проїзд Північним та Південним мостами, що з самого ранку вівторка створило масштабні затори в столиці й змусило тисячі киян шукати об'їзні шляхи на роботу.

Щоб розвантажити транспортний потік, міські служби змінили схеми руху автобусів і тролейбусів. Зараз їх перенаправили через Подільський мостовий перехід та Дарницький міст, одночасно вивівши на окремі маршрути додатковий транспорт.