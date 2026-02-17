В Киеве расчищают дороги и тротуары — привлекли 256 единиц техники

Коммунальщики расчищают дороги. Фото: КГГА

В Киеве продолжают убирать снег с проезжей части и пешеходных зон. По данным городских служб, к работам привлекли 256 единиц техники "Киевавтодора". Коммунальщики проводят работу на главных магистралях, мостах и путепроводах, а также на участках со спусками и подъемами. Отдельно очищают подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Новини.LIVE.

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега и льда

Параллельно в городе работают бригады ручной уборки. Всего к уборке привлечены 422 работника "Киевавтодора" в составе 65 бригад. Они расчищают снег и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные локации, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

Коммунальщики обрабатывают лестницы. Фото: КГГА

На придомовых территориях снег убирают более 2,8 тысячи работников управляющих компаний. В этих работах также задействованы 154 единицы техники. В парках и скверах дорожки расчищают работники "Киевзеленстроя": сообщается о привлечении 25 единиц специализированной техники и 603 работников.

Уборка снега. Фото: КГГА

В городе предупреждают о гололеде на дорогах. По прогнозу Укргидрометцентра на 17 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, а температура днем будет держаться в пределах -7...-9°C мороза. Городские службы призывают водителей быть осторожными.

Напомним, в Киеве из-за снега возник коллапс на дорогах — из-за сильного гололеда тысячи автомобилей не могли безопасно передвигаться по городу.

Между тем водители массово жалуются на состояние трассы Одесса — Киев, которая покрылась глубокими ямами.