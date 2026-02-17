Відео
Україна
Новини
Головна Київ У Києві 65 бригад вручну прибирають сніг і обробляють тротуари

У Києві 65 бригад вручну прибирають сніг і обробляють тротуари

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 11:30
У Києві розчищають дороги й тротуари — залучили 256 одиниць техніки
Комунальники розчищають дороги. Фото: КМДА

У Києві продовжують прибирати сніг із проїжджої частини та пішохідних зон. За даними міських служб, до робіт залучили 256 одиниць техніки "Київавтодору". Комунальники проводять роботу на головних магістралях, мостах і шляхопроводах, а також на ділянках зі спусками та підйомами. Окремо очищають підходи до зупинок громадського транспорту й переходи.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У Києві триває розчищення доріг від снігу та льоду

Паралельно в місті працюють бригади ручного прибирання. Загалом до прибирання залучені 422 працівники "Київавтодору" у складі 65 бригад. Вони розчищають сніг і обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні локації, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

null
Комунальники обробляють сходи. Фото: КМДА

На прибудинкових територіях сніг прибирають понад 2,8 тисячі працівників керуючих компаній. У цих роботах також задіяні 154 одиниці техніки. У парках і скверах доріжки розчищають працівники "Київзеленбуду": повідомляється про залучення 25 одиниць спеціалізованої техніки та 603 працівників.

null
Прибирання снігу. Фото: КМДА

У місті попереджають про ожеледицю на дорогах. За прогнозом Укргідрометцентру на 17 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, а температура вдень триматиметься в межах -7...-9°C морозу. Міські служби закликають водіїв бути обережними.

Нагадаємо, у Києві через сніг виник колапс на дорогах — через сильну ожеледицю тисячі автівок не могли безпечно пересуватися містом.

Тим часом водії масово скаржаться на стан траси Одеса — Київ, яка вкрилася глибокими ямами.

Київ дороги сніг прибирання ожеледиця комунальні служби
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
