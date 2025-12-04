Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии в Киеве — детали

Задержание врача-анестезиолога. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В одной из стоматологических клиник Киева умер 7-летний мальчик. Во время лечения зубов под общей анестезией у него остановилось сердце.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 4 декабря.

Смерть мальчика в стоматологии в Киеве

В прокуратуре рассказали, что в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. Во время введения анестезии у ребенка остановилось сердце. Мальчику проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.

Так, 39-летней врачу-анестезиологу сообщили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Отмечается, что в уголовном производстве провели ряд экспертиз, в том числе и комиссионную судебно-медицинскую, которые подтвердили, что пациент умер от острой сердечной недостаточности в результате введения врачом-анестезиологом препарата, который противопоказано вводить людям с заболеванием, которое имел мальчик.

"По результатам проверки работы общества, которое предоставляло ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию", — говорится в сообщении.

