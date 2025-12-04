Смерть 7-річного хлопчика у стоматології в Києві — деталі

Затримання лікарки-анестезіолога. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В одній зі стоматологічних клінік Києва помер 7-річний хлопчик. Під час лікування зубів під загальною анестезією у нього зупинилося серце.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі 4 грудня.

Смерть хлопчика у стоматології в Києві

У прокуратурі розповіли, що в березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення анестезії у дитини зупинилося серце. Хлопчику проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результатів.

Так, 39-річній лікарці-анестезіологу повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Зазначається, що у кримінальному провадженні провели низку експертиз, зокрема і комісійну судово-медичну, які підтвердили, що пацієнт помер від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик.

"За результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію", — йдеться у повідомленні.

