В Киеве адвокат требовал 25 000 долларов за оформление инвалидности

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве юрист предстанет перед судом за вымогательство 25 тысяч долларов у своего клиента. Адвокат убедил 55-летнего мужчину, страдающего реальными заболеваниями, что получить инвалидность законным путем ему невозможно. Злоумышленника задержали во время передачи денег, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Реклама

Адвокат вымогал деньги у больного мужчины за справку об инвалидности

За профессиональной юридической помощью к киевскому адвокату обратился 55-летний мужчина. У клиента действительно был ряд серьезных заболеваний, которые давали ему законное основание для получения группы инвалидности. Однако вместо правовой консультации юрист прибег к откровенным манипуляциям. Он начал уверять мужчину, что получить необходимые медицинские документы бесплатно абсолютно невозможно, а в случае самостоятельного прохождения медицинских комиссий его точно ждет отказ.

В качестве единственной альтернативы обвиняемый предложил решить вопрос через собственные связи в медицинских кругах. Свои услуги и гарантированный результат в течение следующих двух месяцев правозащитник оценил в 25 тысяч долларов.

Задержание и последствия для юриста

Сделка сорвалась в июне, когда правоохранители задержали юриста непосредственно во время получения всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время досудебное расследование по данному делу полностью завершено, а Оболонская окружная прокуратура города Киева уже направила соответствующий обвинительный акт для рассмотрения по существу.

Читайте также:

Действия столичного адвоката правоохранители квалифицировали как получение и вымогательство денег за влияние на принятие решения медиками об установлении инвалидности. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом он имеет законное право выйти на свободу, если внесет залог в размере 665 тысяч гривен. В случае доказательства вины за совершенное преступление мужчине грозит конфискация имущества и до восьми лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что схему хищения бюджетных средств при подготовке к зиме расследуют также в Киевской области. Выяснилось, что коммунальщики Вишневого арендовали когенерационную установку за 315 млн грн, однако получили оборудование, которое вообще не соответствует условиям тендера.

В Киеве конфликт вокруг подготовки к отопительному сезону перерос в столкновения. На Теремках "Муниципальная охрана" силой разогнала киевлян, выступавших против прокладки резервной теплотрассы. Экс-прокурор столичной прокуратуры Ярослав Захарченко подчеркнул, что муниципальные служащие вообще не имели законных полномочий применять силу к горожанам, а присутствовавшая полиция просто проигнорировала правонарушение.