У Києві адвокат вимагав 25 000 доларів за оформлення інвалідності

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві юрист постане перед судом за вимагання 25 тисяч доларів у свого клієнта. Адвокат переконав 55-річного чоловіка з реальними хворобами, що законним шляхом отримати інвалідність йому неможливо. Зловмисника затримали під час передачі грошей, тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

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Адвокат вимагав гроші у хворого чоловіка за довідку про інвалідність

До київського адвоката за фаховою юридичною допомогою звернувся 55-річний чоловік. Клієнт дійсно мав низку серйозних захворювань, які давали йому законне підґрунтя для отримання групи інвалідності. Однак замість правової консультації юрист вдався до відвертих маніпуляцій. Він почав запевняти чоловіка, що отримати необхідні медичні документи безкоштовно абсолютно неможливо, а у разі самостійного проходження лікарських комісій на нього точно чекає відмова.

Як єдину альтернативу обвинувачений запропонував вирішити питання через власні знайомства у медичних колах. Свої послуги та гарантований результат протягом наступних двох місяців правозахисник оцінив у 25 тисяч доларів.

Затримання та наслідки для юриста

Оборудка зірвалася у червні, коли правоохоронці затримали юриста безпосередньо під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі досудове розслідування у цій справі повністю завершене, а Оболонська окружна прокуратура міста Києва вже скерувала відповідний обвинувальний акт для розгляду по суті.

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При цьому він має законне право вийти на волю, якщо сплатить заставу в розмірі 665 тисяч гривень. У разі доведення провини, за вчинений злочин чоловіку загрожує конфіскація майна та до восьми років позбавлення волі.

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