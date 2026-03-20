Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве бензин А-95 за сутки подорожал на 3 гривны: цены на АЗС

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 08:32
Автомобиль на АЗС. Фото: кадр из видео

На киевских АЗС по состоянию на утро 20 марта цены на бензин и дизель выше средних показателей по Киевской области, которые были зафиксированы 19 марта. Больше всего подорожал за сутки А-95, который местами поднялся в цене на 3 гривны. Также добавил в цене за сутки дизель, который подорожал в среднем на 81 копейку, и на табло отдельных сетей в столице его стоимость уже достигла 87,99 грн за литр.

Об актуальных ценах на топливо на заправках Киева расскажет Новини.LIVE.

Читайте также:

Стоимость топлива в Киеве 20 марта

Еще по состоянию на 19 марта средняя цена бензина А-95 премиум в Киевской области составляла 74,18 грн за литр после суточного повышения на 32 копейки. Обычный А-95 за тот же период вырос на 44 копейки - до 70,68 грн за литр. Дизельное топливо прибавило 81 копейку и в среднем стоило 79,49 грн, автогаз подорожал на 20 копеек — до 43,73 грн, тогда как бензин А-92 остался на уровне 68,14 грн за литр без изменений.

Цены на топливо в Киевской области. Фото: скриншот

Но цены на киевских АЗС сегодня утром, 20 марта, оказались заметно выше среднеобластных показателей.

На SOCAR обычный бензин А-95 продается по 74,99 грн за литр, Nano 95 — по 78,99 грн, Nano 100 — по 84,99 грн, дизель Diesel Nano Extra — по 86,99 грн, автогаз — по 46,98 грн. На потолке также была еще одна брендированная позиция с ценой 83,99 грн за литр.

Цены на АЗС Socar в Киеве 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На OKKO бензин Pulls 100 стоил 84,99 грн за литр, Pulls 95 — 77,99 грн, А-95 Евро — 74,99 грн. Дизельное топливо Pulls ДТ было выставлено по цене 87,99 грн, ДТ Евро — по 84,99 грн, AdBlue — по 47,99 грн.

Стоимость топлива на АЗС "ОККО" 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На WOG цены практически совпадали с OKKO по основным позициям. Евро-5 ДТ там стоил 84,99 грн за литр, Mustang+ ДТ — 87,99 грн, Евро-5 бензин 95 — 74,99 грн, Mustang 95 — 77,99 грн, Mustang 100 — 84,99 грн. Газ на WOG продавался по 46,98 грн за литр.

Стоимость топлива на WOG в Киеве 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На UPG обычный А-95 был дешевле, чем в трех других сетях, но все равно превышал средний уровень по области. На этой АЗС А-95 стоил 72,90 грн за литр, upg 95 — 75,90 грн, UPG 100 — 82,90 грн, а дизель EURO сегодня установлена цена 82,90 грн.

Стела с ценами на топливо на АЗС UPG 20 марта. Фото: Новини.LIVE

Если сравнивать цены на стелах со средними показателями по Киевской области за 19 марта, то разрыв в цене на обычный бензин А-95 составил от 2,22 грн до 4,31 грн за литр — на столько дороже продавали топливо UPG, SOCAR, WOG и OKKO по сравнению со средней ценой 70,68 грн.

По дизелю разница оказалась еще более ощутимой. В столичных сетях он продавался от 82,90 грн до 87,99 грн за литр, то есть на 3,41-8,50 грн дороже среднего показателя 79,49 грн, который был зафиксирован еще 19 марта. Автогаз на SOCAR и WOG стоил 46,98 грн, что на 3,25 грн выше средней цены 43,73 грн.

Цены на популярных АЗС в Киеве по состоянию на 19 марта. Фото: скриншот

На фоне резкого роста цен на топливо, в Украине правительство ввело программу начисления кэшбэка водителям за заправку на АЗС. Читайте, когда заработает инициатива и что нужно знать водителям. В то же время некоторые эксперты считают, что эта программа вредит государству и нецелесообразна. Так экономист Сергей Фурса заявил, что подорожание топлива обусловлено обвалом цен на нефть по всему миру.

Резко подорожало горючее и в Европе. Некоторые правительства экстренно ввели программы защиты цен и даже ограничения на выдачу топлива водителям.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации