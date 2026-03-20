В Киеве бензин А-95 за сутки подорожал на 3 гривны: цены на АЗС

Автомобиль на АЗС. Фото: кадр из видео

На киевских АЗС по состоянию на утро 20 марта цены на бензин и дизель выше средних показателей по Киевской области, которые были зафиксированы 19 марта. Больше всего подорожал за сутки А-95, который местами поднялся в цене на 3 гривны. Также добавил в цене за сутки дизель, который подорожал в среднем на 81 копейку, и на табло отдельных сетей в столице его стоимость уже достигла 87,99 грн за литр.

Об актуальных ценах на топливо на заправках Киева расскажет Новини.LIVE.

Читайте также:

Стоимость топлива в Киеве 20 марта

Еще по состоянию на 19 марта средняя цена бензина А-95 премиум в Киевской области составляла 74,18 грн за литр после суточного повышения на 32 копейки. Обычный А-95 за тот же период вырос на 44 копейки - до 70,68 грн за литр. Дизельное топливо прибавило 81 копейку и в среднем стоило 79,49 грн, автогаз подорожал на 20 копеек — до 43,73 грн, тогда как бензин А-92 остался на уровне 68,14 грн за литр без изменений.

Цены на топливо в Киевской области. Фото: скриншот

Но цены на киевских АЗС сегодня утром, 20 марта, оказались заметно выше среднеобластных показателей.

На SOCAR обычный бензин А-95 продается по 74,99 грн за литр, Nano 95 — по 78,99 грн, Nano 100 — по 84,99 грн, дизель Diesel Nano Extra — по 86,99 грн, автогаз — по 46,98 грн. На потолке также была еще одна брендированная позиция с ценой 83,99 грн за литр.

Цены на АЗС Socar в Киеве 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На OKKO бензин Pulls 100 стоил 84,99 грн за литр, Pulls 95 — 77,99 грн, А-95 Евро — 74,99 грн. Дизельное топливо Pulls ДТ было выставлено по цене 87,99 грн, ДТ Евро — по 84,99 грн, AdBlue — по 47,99 грн.

Стоимость топлива на АЗС "ОККО" 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На WOG цены практически совпадали с OKKO по основным позициям. Евро-5 ДТ там стоил 84,99 грн за литр, Mustang+ ДТ — 87,99 грн, Евро-5 бензин 95 — 74,99 грн, Mustang 95 — 77,99 грн, Mustang 100 — 84,99 грн. Газ на WOG продавался по 46,98 грн за литр.

Стоимость топлива на WOG в Киеве 20 марта. Фото: Новини.LIVE

На UPG обычный А-95 был дешевле, чем в трех других сетях, но все равно превышал средний уровень по области. На этой АЗС А-95 стоил 72,90 грн за литр, upg 95 — 75,90 грн, UPG 100 — 82,90 грн, а дизель EURO сегодня установлена цена 82,90 грн.

Стела с ценами на топливо на АЗС UPG 20 марта. Фото: Новини.LIVE

Если сравнивать цены на стелах со средними показателями по Киевской области за 19 марта, то разрыв в цене на обычный бензин А-95 составил от 2,22 грн до 4,31 грн за литр — на столько дороже продавали топливо UPG, SOCAR, WOG и OKKO по сравнению со средней ценой 70,68 грн.

По дизелю разница оказалась еще более ощутимой. В столичных сетях он продавался от 82,90 грн до 87,99 грн за литр, то есть на 3,41-8,50 грн дороже среднего показателя 79,49 грн, который был зафиксирован еще 19 марта. Автогаз на SOCAR и WOG стоил 46,98 грн, что на 3,25 грн выше средней цены 43,73 грн.

Цены на популярных АЗС в Киеве по состоянию на 19 марта. Фото: скриншот

На фоне резкого роста цен на топливо, в Украине правительство ввело программу начисления кэшбэка водителям за заправку на АЗС. Читайте, когда заработает инициатива и что нужно знать водителям. В то же время некоторые эксперты считают, что эта программа вредит государству и нецелесообразна. Так экономист Сергей Фурса заявил, что подорожание топлива обусловлено обвалом цен на нефть по всему миру.

Резко подорожало горючее и в Европе. Некоторые правительства экстренно ввели программы защиты цен и даже ограничения на выдачу топлива водителям.