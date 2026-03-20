У Києві бензин А-95 за добу подорожчав на 3 гривні: ціни на АЗС

Автомобіль на АЗС. Фото: кадр з відео

На київських АЗС станом на ранок 20 березня ціни на бензин і дизель вищі за середні показники по Київській області, які були зафіксовані 19 березня. Найбільше подорожчав за добу А-95, який подекуди піднявся в ціні на 3 гривні. Також додав в ціні за добу дизель, який подорожчав в середньому на 81 копійку, і на табло окремих мереж у столиці його вартість уже сягнула 87,99 грн за літр.

Вартість пального в Києві 20 березня

Ще станом на 19 березня середня ціна бензину А-95 преміум у Київській області становила 74,18 грн за літр після добового підвищення на 32 копійки. Звичайний А-95 за той самий період зріс на 44 копійки — до 70,68 грн за літр. Дизельне паливо додало 81 копійку і в середньому коштувало 79,49 грн, автогаз подорожчав на 20 копійок — до 43,73 грн, тоді як бензин А-92 залишився на рівні 68,14 грн за літр без змін.

Але ціни на київських АЗС сьогодні вранці, 20 березня, виявилися помітно вищими за середньообласні показники.

На SOCAR звичайний бензин А-95 продавається по 74,99 грн за літр, Nano 95 — по 78,99 грн, Nano 100 — по 84,99 грн, дизель Diesel Nano Extra — по 86,99 грн, автогаз — по 46,98 грн. На стелі також була ще одна брендована позиція з ціною 83,99 грн за літр.

На OKKO бензин Pulls 100 коштував 84,99 грн за літр, Pulls 95 — 77,99 грн, А-95 Євро — 74,99 грн. Дизельне пальне Pulls ДП було виставлене по ціні 87,99 грн, ДП Євро — по 84,99 грн, AdBlue — по 47,99 грн.

На WOG ціни практично збігалися з OKKO за основними позиціями. Євро-5 ДП там коштував 84,99 грн за літр, Mustang+ ДП — 87,99 грн, Євро-5 бензин 95 — 74,99 грн, Mustang 95 — 77,99 грн, Mustang 100 — 84,99 грн. Газ на WOG продавався по 46,98 грн за літр.

На UPG звичайний А-95 був дешевшим, ніж у трьох інших мережах, але все одно перевищував середній рівень по області. На цій АЗС А-95 коштував 72,90 грн за літр, upg 95 — 75,90 грн, upg 100 — 82,90 грн, а дизель EURO сьогодні встановлена ціна 82,90 грн.

Якщо порівнювати ціни на стелах із середніми показниками по Київській області за 19 березня, то розрив в ціні на звичайний бензин А-95 становив від 2,22 грн до 4,31 грн за літр — на стільки дорожче продавали пальне UPG, SOCAR, WOG та OKKO порівняно із середньою ціною 70,68 грн.

По дизелю різниця виявилася ще відчутнішою. У столичних мережах він продавався від 82,90 грн до 87,99 грн за літр, тобто на 3,41-8,50 грн дорожче за середній показник 79,49 грн, який був зафіксований ще 19 березня. Автогаз на SOCAR і WOG коштував 46,98 грн, що на 3,25 грн вище від середньої ціни 43,73 грн.

На тлі різкого зростання цін на паливо, в Україні уряд запровадив програму нарахування кешбеку водіям за заправку на АЗС. Читайте, коли запрацює ініціатива та що треба знати водіям. Водночас дехто з експертів вважає, що ця програма шкодить державі і недоцільна. Так економіст Сергій Фурса заявив, що здорожчання палива обумовлено обвалом цін на нафту по всьому світу.

Різко подорожчало пальне і в Європі. Деякі уряди екстренно запровадили програми захисту цін та навіть обмеження на видачу палива водіям.