В Киеве беспилотник влетел в многоэтажку
Российская воздушная атака на Киев 16 апреля привела к трагическим последствиям в Подольском районе. Вражеский дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Сегодня в Подольском районе столицы произошла чрезвычайная ситуация: вражеский беспилотный летательный аппарат влетел в 18-этажный жилой дом.
Мэр Киева отметил, что дрон двигался на очень низкой высоте, после чего произошло прямое попадание в здание. Сейчас к многоэтажке направлены все необходимые экстренные службы для ликвидации последствий инцидента. Информация о масштабах разрушений и ситуации на месте уточняется.
Как отмечали ранее Новини.LIVE, российские войска массированно атаковали Киев. Атака началась вечером, 15 апреля. В Киевском районе зафиксировали масштабные пожары.
Также Россия запустила скоростные цели на Киев в ночь на 16 апреля. Российские ракеты были направлены на столицу, раздавались громкие взрывы.
