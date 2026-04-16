У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку

Рятувальники в Києві. Фото: ДСНС Києва

Російська повітряна атака на Київ 16 квітня призвела до трагічних наслідків у Подільському районі. Ворожий дрон-камікадзе поцілив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Російський дрон влетів у багатоповерхівку

Сьогодні в Подільському районі столиці сталася надзвичайна ситуація: ворожий безпілотний літальний апарат влетів у 18-поверховий житловий будинок.

Повідомлення прот прильоти. Фото: скриншот

Мер Києва зазначив, що дрон рухався на дуже низькій висоті, після чого сталося пряме влучання в будівлю. Наразі до багатоповерхівки спрямовані всі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків інциденту. Інформація щодо масштабів руйнувань та ситуації на місці уточнюється.

Як зазначали раніше Новини.LIVE, російські війська масовано атакували Київ. Атака розпочалася звечора, 15 квітня. У Київському районі зафіксували масштабні пожежі.

Читайте також:

Також Росія запустила швидкісні цілі на Київ у ніч проти 16 квітня. Російські ракети були спрямовані на столицю, лунали гучні вибухи.