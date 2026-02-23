Видео
Україна
Видео

В Киеве бесплатно покажут кино "Паляниця" от художников из США

В Киеве бесплатно покажут кино "Паляниця" от художников из США

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 09:35
Фильм "Паляниця" — бесплатный показ в Киеве 24 февраля
Художник рисует граффити на разрушенном доме. Фото: кадр из видео

В Києві 24 лютого, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, у мережі кінотеатрів Multiplex в Києві та по всій Україні запланували безкоштовні покази документального фільму "Паляниця".

Про це йдеться в матеріалі "Вечірній Київ", передає Новини.LIVE.

Митці з США зняли фільм про війну в Україні 

"Паляницю" представляють як історію про свободу, війну та незламність українців, яку розповідають не звичними воєнними хроніками, а через мову вуличного мистецтва.

У центрі сюжету — поїздка американських стріт-арт митців Bandit | USA, Трістан | USA, Джонні | USA та їхньої однодумниці й координаторки з України Катерини Тимченко. Під час повномасштабного вторгнення вони вирушили в подорож і відвідали більше десятка українських міст, щоб на власні очі побачити, відчути й зафіксувати те, як українці протистоять загарбникам.

 

 

 

 

 

Киев кино искусство война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
