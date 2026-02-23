Безкоштовні покази "Паляниці" 24 лютого у Multiplex у Києві

Художник малює графіті на зруйнованому будинку. Фото: кадр з відео

В Києві 24 лютого, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, у мережі кінотеатрів Multiplex в Києві та по всій Україні запланували безкоштовні покази документального фільму "Паляниця".

Про це йдеться в матеріалі "Вечірній Київ", передає Новини.LIVE.

"Паляницю" представляють як історію про свободу, війну та незламність українців, яку розповідають не звичними воєнними хроніками, а через мову вуличного мистецтва.

У центрі сюжету — поїздка американських стріт-арт митців Bandit | USA, Трістан | USA, Джонні | USA та їхньої однодумниці й координаторки з України Катерини Тимченко. Під час повномасштабного вторгнення вони вирушили в подорож і відвідали більше десятка українських міст, щоб на власні очі побачити, відчути й зафіксувати те, як українці протистоять загарбникам.

За 2,5 роки ця команда створила 33 настінних графіті — у матеріалах про фільм їх описують як знаки пам'яті та стійкості. Водночас стрічка, як наголошується, не зводиться лише до процесу появи муралів: окремою лінією вона проводить внутрішні зміни іноземних митців, які з часом стали не просто спостерігачами, а свідками й учасниками української боротьби.

"Паляниця" увійшла до кіномарафону Culture vs War, у межах якого її показали у 18 країнах світу під час понад 60 показів. Сеанси проходили також у США та Нідерландах, а сама стрічка отримала позитивний міжнародний резонанс і розголос серед іноземної аудиторії. Українська фестивальна прем'єра відбулася в Києві на 54-му міжнародному кінофестивалі "Молодість".

"Я завжди думав, що стіни мовчать, та тепер знаю: в Україні вони кричать голосніше за малюнки. Кожна тріщина — це історія, кожна рана — це хтось, кого вже немає. Мистецтво — це спосіб говорити зі світом, коли боїшся, що він тебе не почує, і це спосіб сказати: Ми тут. Ми живі. Ми — на світлій стороні. Кожен мазок — це виклик не світові, а самому собі", — поділився стріт-арт художник Bandit.

Безкоштовні покази організовують Державне агентство України з питань кіно, мережа кінотеатрів "Multiplex" та Асоціація "Дивись українське!".

У Києві заплановано два сеанси: 24 лютого о 16:00 у MULTIPLEX Проспект (ул. Г. Хоткевича, 1В7) та 24 лютого о 19:00 у MULTIPLEX Retroville ScreenX (просп. Європейського Союзу, 47).

