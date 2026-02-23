Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві буде два безкоштовні сеанси кіно "Паляниця" — про що воно

У Києві буде два безкоштовні сеанси кіно "Паляниця" — про що воно

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 10:50
Безкоштовні покази "Паляниці" 24 лютого у Multiplex у Києві
Художник малює графіті на зруйнованому будинку. Фото: кадр з відео

В Києві 24 лютого, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, у мережі кінотеатрів Multiplex в Києві та по всій Україні запланували безкоштовні покази документального фільму "Паляниця".

Про це йдеться в матеріалі "Вечірній Київ", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Митці з США зняли фільм про війну в Україні 

"Паляницю" представляють як історію про свободу, війну та незламність українців, яку розповідають не звичними воєнними хроніками, а через мову вуличного мистецтва.

У центрі сюжету — поїздка американських стріт-арт митців Bandit | USA, Трістан | USA, Джонні | USA та їхньої однодумниці й координаторки з України Катерини Тимченко. Під час повномасштабного вторгнення вони вирушили в подорож і відвідали більше десятка українських міст, щоб на власні очі побачити, відчути й зафіксувати те, як українці протистоять загарбникам.

 

За 2,5 роки ця команда створила 33 настінних графіті — у матеріалах про фільм їх описують як знаки пам'яті та стійкості. Водночас стрічка, як наголошується, не зводиться лише до процесу появи муралів: окремою лінією вона проводить внутрішні зміни іноземних митців, які з часом стали не просто спостерігачами, а свідками й учасниками української боротьби.

"Паляниця" увійшла до кіномарафону Culture vs War, у межах якого її показали у 18 країнах світу під час понад 60 показів. Сеанси проходили також у США та Нідерландах, а сама стрічка отримала позитивний міжнародний резонанс і розголос серед іноземної аудиторії. Українська фестивальна прем'єра відбулася в Києві на 54-му міжнародному кінофестивалі "Молодість".

"Я завжди думав, що стіни мовчать, та тепер знаю: в Україні вони кричать голосніше за малюнки. Кожна тріщина — це історія, кожна рана — це хтось, кого вже немає. Мистецтво — це спосіб говорити зі світом, коли боїшся, що він тебе не почує, і це спосіб сказати: Ми тут. Ми живі. Ми — на світлій стороні. Кожен мазок — це виклик не світові, а самому собі", — поділився стріт-арт художник Bandit.

Безкоштовні покази організовують Державне агентство України з питань кіно, мережа кінотеатрів "Multiplex" та Асоціація "Дивись українське!".

У Києві заплановано два сеанси: 24 лютого о 16:00 у MULTIPLEX Проспект (ул. Г. Хоткевича, 1В7) та 24 лютого о 19:00 у MULTIPLEX Retroville ScreenX (просп. Європейського Союзу, 47).

Тим часом український кінематограф продовжує розвиватися та готувати цікаві прем'єри. Дізнайтеся про романтичне фентезі "Мавка. Справжній міф".

А ще Новини.LIVE готували добірку захопливих українських серіалів з гострим сюжетом.

Київ фільм мистецтво війна в Україні кіноіндустрія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації