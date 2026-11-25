В Киеве БпЛА попал во двор многоэтажки: есть пострадавшие
Поздно вечером во вторник, 24 ноября, российские военные обстреляли Киев. В Шевченковском районе БпЛА попал во двор 16-этажного дома. Пострадали два человека.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Киева вечером 24 ноября
На уровне первого и второго этажей возник пожар. Огонь охватил 50 квадратных метров. Получили повреждения фасады на 1–7 этажах. В соседних домах выбило стекла.
Спасатели обследовали квартиры и вывели людей на свежий воздух. На месте обстрела работают психологи ГСЧС. Возгорание уже потушили.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что днем 24 ноября столица оказалась под атакой беспилотников. В Голосеевском районе упал БпЛА. Загорелся склад.
Также мы писали о семилетнем Давиде, который после удара РФ по Димеру в Киевской области провел под завалами почти 14 часов. Ребенка извлекли из-под руин спасатели. На данный момент мальчик находится в больнице.