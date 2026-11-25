Многоэтажка в Шевченковском районе Киева после обстрела 24 ноября 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Анжелика Кальченко

Поздно вечером во вторник, 24 ноября, российские военные обстреляли Киев. В Шевченковском районе БпЛА попал во двор 16-этажного дома. Пострадали два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Киева вечером 24 ноября

На уровне первого и второго этажей возник пожар. Огонь охватил 50 квадратных метров. Получили повреждения фасады на 1–7 этажах. В соседних домах выбило стекла.

Многоэтажный дом, который пострадал от обстрела Киева 24 ноября 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Анжелика Кальченко

Спасатели обследовали квартиры и вывели людей на свежий воздух. На месте обстрела работают психологи ГСЧС. Возгорание уже потушили.

Дом в Шевченковском районе Киева после российского удара вечером 24 ноября 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Анжелика Кальченко

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что днем 24 ноября столица оказалась под атакой беспилотников. В Голосеевском районе упал БпЛА. Загорелся склад.

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