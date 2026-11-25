Багатоповерхівка в Шевченківському районі Києва після обстрілу 24 листопада 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Анжеліка Кальченко

Пізно ввечері у вівторок, 24 листопада, російські військові обстріляли Київ. У Шевченківському районі БпЛА влучив у двір 16-поверхівки. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у місті Києві, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки обстрілу Києва ввечері 24 листопада

На рівні першого та другого поверхів виникла пожежа. Вогонь охопив 50 квадратних метрів. Зазнали пошкоджень фасади на 1–7 поверхах. У сусідніх будинках вибило шибки.

Багатоповерхівка, яка постраждала від обстрілу Києва 24 листопада 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Анжеліка Кальченко

Рятувальники обстежили квартири та вивели людей на свіже повітря. На місці обстрілу працюють психологи ДСНС. Займання вже загасили.

Будинок у Шевченківському районі Києва після російського удару ввечері 24 листопада 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Анжеліка Кальченко

Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка повідомляв, що вдень 24 листопада столиця опинилася під атакою безпілотників. У Голосіївському районі впав БпЛА. Загорівся склад.

Читайте також:

Також ми писали про семирічного Давида, який після удару РФ по Димеру на Київщині провів під завалами майже 14 годин. Дитину визволили з-під руїн рятувальники. Наразі хлопчик перебуває в лікарні.