Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости
В Киеве БпЛА упал во дворе дома — есть повреждения

В Киеве БпЛА упал во дворе дома — есть повреждения

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 00:02
РФ атаковала Киев беспилотниками — какие последствия обстрела
Срочная новость

Поздно вечером в четверг, 8 января, в Дарницком районе Киева беспилотник приземлился во дворе жилого дома. Получил частичные повреждения магазин рядом с местом попадания.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Последствия атаки БпЛА на Киев ночью 9 января

Пожар не вспыхнул. Пострадавших нет. На данный момент над центром столицы находится еще один БПЛА.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
