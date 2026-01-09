РФ атаковала Киев беспилотниками — какие последствия обстрела

Срочная новость

Поздно вечером в четверг, 8 января, в Дарницком районе Киева беспилотник приземлился во дворе жилого дома. Получил частичные повреждения магазин рядом с местом попадания.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Пожар не вспыхнул. Пострадавших нет. На данный момент над центром столицы находится еще один БПЛА.

Новость дополняется