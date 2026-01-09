РФ атакувала Київ безпілотниками — які наслідки обстрілу

Термінова новина

Пізно ввечері в четвер, 8 січня, у Дарницькому районі Києва безпілотник приземлився на подвір'ї житлового будинку. Зазнав часткових пошкоджень магазин поряд із місцем влучання.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА на Київ уночі 9 січня

Пожежа не спалахнула. Потерпілих немає. Наразі над середмістям столиці перебуває ще один БпЛА.

Новина доповнюється