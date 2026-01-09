РФ атакувала Київ безпілотниками — які наслідки обстрілу

У Києві БпЛА впав у дворі будинку — є пошкодження
Дата публікації: 9 січня 2026 00:02
Термінова новина
Пізно ввечері в четвер, 8 січня, у Дарницькому районі Києва безпілотник приземлився на подвір'ї житлового будинку. Зазнав часткових пошкоджень магазин поряд із місцем влучання.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Пожежа не спалахнула. Потерпілих немає. Наразі над середмістям столиці перебуває ще один БпЛА.
Новина доповнюється
