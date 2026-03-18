В Киеве дизтопливо и 95 бензин поднялись в цене еще на 1 гривну

АЗС в Киеве. Фото: кадр из видео

Сети АЗС в Киевской области 18 марта удерживают цены на топливо на уровнях, близких к или выше средних показателей, зафиксированных днем ранее. Больше всего за сутки в среднем подорожали дизель и автогаз, тогда как А-92 остался без изменений.

Новини.LIVE объяснят, какие цены на топливо в Киеве установлены сегодня на популярных АЗС.

Реклама

Сколько стоит топливо в Киеве 18 марта

На ценниках, сфотографированных сегодня, дизель на отдельных заправках уже держится около 80-81 грн за литр, а газ приближается к отметке 46 грн. Ценники на АЗС 18 марта показывают, что на отдельных сетевых станциях топливо уже продают выше средних значений, зафиксированных накануне.

На стеле WOG дизель выставлен по 80,99 грн за литр, бензин 100 по 81,99 грн, бензин 95 Mustang по 74,99 грн, а обычный А-95 стоит 71,99 грн.

Цены на топливо в Киеве на АЗС WOG. фото: Новости.LIVE

На SOCAR сегодняшние цены также выше средних значений в регионе по ключевым позициям. Nano ДТ там стоит 80,99 грн за литр, бензин 95 — 71,99 грн, Nano 95 — 75,99 грн, Diesel Nano extra — 83,99 грн, Nano 100 — 81,99 грн, а LPG — 45,98 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС SOCAR, фото: Новости.LIVE

На UPG табло 18 марта показывает несколько более низкий уровень по сравнению с другими сфотографированными сетями, но и там часть позиций превышает средние цифры по области. UPG 100 продают по 79,90 грн за литр, UPG 95 — по 72,90 грн, обычный А-95 — по 69,90 грн, а евро дизель — по 79,90 грн.

Цены на UPG. Фото: Новости.LIVE

Цены на топливо в Киевской области 18 марта

Операторы АЗС в Киевской области по состоянию на 17-18 марта подняли цены на большинство видов топлива. В среднем дизель прибавил в цене на +1,06 грн, автогаз — +0,66 грн, бензин А-95 — +0,44 грн, бензин А-95 премиум подорожал всего на 0,36 грн, тогда как А-92 не изменился в цене.

Средние цены на топливо в Киевской области по состоянию на 17 марта. Фото: скриншот Минфин

Некоторые эксперты считают, что стоимость топлива скоро может достичь отметки 100 гривен за 1 литр.

В то же время председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев критиковал резкий рост цен на топливо в Украине и объяснял почему не считает, что на это есть основания.

На фоне резкого подорожания топлива, в Киеве уже обсуждают вопрос поднятия тарифа на проезд в общественном транспорте.

Ранее киберполиция разъясняла новые мошеннические схемы на продаже талонов на топливо — читайте, как обманывают водителей.