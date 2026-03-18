У Києві дизпаливо та 95 бензин піднялися в ціні ще на 1 гривню

АЗС в Києві. Фото: кадр з відео

Мережі АЗС у Київській області 18 березня утримують ціни на пальне на рівнях, близьких до або вищих за середні показники, зафіксовані днем раніше. Найбільше за добу в середньому подорожчали дизель і автогаз, тоді як А-92 залишився без змін.

Новини.LIVE пояснять, які ціни на пальне в Києві встановлені сьогодні на популярних АЗС.

Реклама

Скільки коштує пальне в Києві 18 березня

На цінниках, сфотографованих сьогодні, дизель на окремих заправках уже тримається біля 80–81 грн за літр, а газ наближається до позначки 46 грн. Цінники на АЗС 18 березня показують, що на окремих мережевих станціях пальне вже продають вище від середніх значень, зафіксованих напередодні.

На стелі WOG дизель виставлений по 80,99 грн за літр, бензин 100 по 81,99 грн, бензин 95 Mustang по 74,99 грн, а звичайний А-95 коштує 71,99 грн.

Ціни на паливо в Києві на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR сьогоднішні ціни також вищі за середні значення в регіоні за ключовими позиціями. Nano ДП там коштує 80,99 грн за літр, бензин 95 — 71,99 грн, Nano 95 — 75,99 грн, Diesel Nano extra — 83,99 грн, Nano 100 — 81,99 грн, а LPG — 45,98 грн за літр.

Ціни на паливо на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LIVE

На UPG табло 18 березня показує дещо нижчий рівень у порівнянні з іншими сфотографованими мережами, але і там частина позицій перевищує середні цифри по області. UPG 100 продають по 79,90 грн за літр, UPG 95 — по 72,90 грн, звичайний А-95 — по 69,90 грн, а євро дизель — по 79,90 грн.

Ціни на UPG. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Київській області 18 березня

Оператори АЗС у Київській області станом на 17–18 березня підняли ціни на більшість видів пального. У середньому дизель додав в ціні на +1,06 грн, автогаз — +0,66 грн, бензин А-95 — +0,44 грн, бензин А-95 преміум подорожчав лише на 0,36 грн, тоді як А-92 не змінився в ціні.

Середні ціни на пальне в Київській області станом на 17 березня. Фото: скриншот Мінфін

Деякі експерти вважають, що вартість пального скоро може досягти позначки 100 гривень за 1 літр.

Водночас голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев критикував різкий ріст цін на паливо в Україні та пояснював чому не вважає, що на це є підстави.

На тлі різкого здорожчання палива, в Києві уже обговорюють питання підняття тарифу на проїзд в громадському транспорті.

Раніше кіберполіція роз'яснювала нові шахрайські схеми на продажі талонів на пальне — читайте, як обманюють водіїв.