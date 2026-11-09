Люди в «Пункте несокрушимости» в Киеве. Иллюстративное фото: Indra Sprance / Latvijas Radio

В понедельник, 9 ноября, в Киеве почти 80% жилых домов, находящихся на обслуживании коммунальных компаний, уже получают отопление. При этом подключение остальных многоэтажек продолжается, а среди учреждений социальной сферы столицы тепло уже подали более чем в 80% учреждений, в частности больниц, детских садов и школ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

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Киевская ТЭЦ-6. Фото: КГГА

Сколько жилых домов Киева получают тепло

По словам мэра, приведенная статистика касается жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании. В многоэтажках, которые получают тепло по коллективным договорам, подключение осуществляют в соответствии с заявками управляющих.

Кличко напомнил, что отопительный сезон для жилого фонда столицы начался 2 ноября.

В учреждениях социальной сферы подачу тепла начали раньше — 16 октября. Подключение осуществляли по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

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Сейчас отопление получают 247 медицинских учреждений, 481 детский сад и 387 школ столицы. Подключение остальных жилых домов и учреждений продолжается ежедневно.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что эксперт Анатолий Корж спрогнозировал задержку с запуском резервного теплоснабжения в Киеве. По его словам, новые системы вряд ли заработают до конца года. Самая сложная ситуация с отоплением может возникнуть на левом берегу столицы.

Также Новини.LIVE писал, что чиновник КГВА Петр Пантелеев анонсировал создание резервного теплоснабжения для Троещины. Кроме того, Киев планирует получить дополнительные 40 МВт мощности благодаря новым электростанциям. Их будут использовать для поддержания водоснабжения во время отключений электроэнергии.