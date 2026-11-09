Люди в Пункті незламності в Києві. Ілюстративне фото: Indra Sprance / Latvijas Radio

У понеділок, 9 листопада, у Києві майже 80% житлових будинків, які перебувають під опікою комунальних компаній, уже отримують опалення. При цьому підключення інших багатоповерхівок триває, а серед закладів соціальної сфери столиці тепло вже подали до понад 80% установ, зокрема лікарень, дитячих садків і шкіл.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

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Київська ТЕЦ-6. Фото: КМДА

Скільки житлових будинків Києва отримують тепло

За словами мера, наведена статистика стосується житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії. В багатоповерхівках, які отримують тепло за колективними договорами, підключення здійснюють відповідно до заявок управителів.

Кличко нагадав, що опалювальний сезон для житлового фонду столиці розпочався 2 листопада.

У закладах соціальної сфери подачу тепла розпочали раніше — 16 жовтня. Підключення здійснювали за індивідуальними заявками керівників установ.

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Наразі опалення отримують 247 медичних закладів, 481 дитячий садок та 387 шкіл столиці. Підключення решти житлових будинків та установ триває щодня.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що експерт Анатолій Корж спрогнозував затримку із запуском резервного теплопостачання в Києві. За його словами, нові системи навряд чи запрацюють до кінця року. Найскладніша ситуація з опаленням може виникнути на лівому березі столиці.

Також Новини.LIVE писав, що посадовець КМВА Петро Пантелеєв анонсував створення резервного теплопостачання для Троєщини. Крім того, Київ планує отримати додаткові 40 МВт потужності завдяки новим електростанціям. Їх використовуватимуть для підтримки водопостачання під час знеструмлень.