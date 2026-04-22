В Киеве дворник закрыл собой от пуль ребенка во время теракта

В Киеве дворник закрыл собой от пуль ребенка во время теракта

Дата публикации 22 апреля 2026 12:07
Следственные действия во дворе, где произошла стрельба в Киеве 18 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время теракта в Киеве, который произошел 18 апреля, местный дворник совершил настоящий подвиг: он закрыл собственным телом раненого ребенка от пуль террориста. Несмотря на все усилия медиков, от полученных тяжелых ранений мужчина скончался в больнице.

Об этом говорится в сюжете журналистов "КИЕВ24", передает Новини.LIVE.

Дворник в Киеве закрыл собой ребенка от стрелка

Для жителей двора Александр Григорьевич, которого все ласково называли "дядя Саша", был душой сообщества. Он украшал елки конфетами для детей, сажал деревья и мечтал смастерить большой стол для празднования победы. Теперь соседи обещают сохранить память о герое и заботятся о его осиротевшем котике.

Как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения и бодикамер правоохранителей, во время нападения террорист во второй раз вернулся к подъезду дома. В этот момент на тротуаре находился раненый мальчик, а рядом лежал его окровавленный отец.

Когда нападавший снова открыл огонь и направил оружие на ребенка, местный дворник Александр Григорьевич мгновенно среагировал. Он подбежал к мальчику и полностью закрыл его собой, приняв на себя вражеские пули.

Мужчина получил крайне тяжелые огнестрельные ранения внутренних органов: печени, кишечника и желудка. Врачи более суток отчаянно боролись за его жизнь в реанимации, однако травмы оказались фатальными — спасти героя не удалось.

Александр, который работал дворником и спас ребенка. Фото: кадр из видео

Соседи не сдерживают слез, вспоминая Александра Григорьевича. Местные жители рассказывают, что он был чрезвычайно светлым человеком, который всегда улыбался и спешил на помощь. Особенно "дядя Саша" любил детей. Он за собственные средства высадил во дворе елки, а накануне Нового года украшал их конфетами для местных малышей. Как только дети съедали сладости, он тайно вешал новые. За такую заботу малыши называли его "дедом", а он их — своими "внуками".

Кроме того, Александр Григорьевич всегда призывал жителей сажать фруктовые деревья, чтобы двор цвел весной и давал плоды летом. Он также увлекался резьбой и мастерил различные изделия из дерева. Мужчина имел большую мечту: после окончания войны сделать длинный стол вдоль всего дома, чтобы собрать всех соседей и вместе отпраздновать победу Украины.

После трагической гибели Александра Григорьевича в его квартире остался котик, который теперь растерянно бродит по подъездам в поисках хозяина. Жители дома пообещали не оставить животное в беде и взять его под свою опеку.

А чтобы отдать дань уважения человеку, который пожертвовал собой ради жизни ребенка, соседи планируют высадить во дворе новые деревья - именно так, как всегда мечтал и просил их любимый "дядя Саша".

Как сообщал ранее Новини.LIVE, полиция продолжает расследовать теракт, который устроил 58-летний уроженец Москвы 18 апреля в Голосеевском районе. Мужчина начал расстреливать прохожих, а затем забежал в супермаркет и взял в заложники всех присутствующих. Террориста ликвидировали, однако, он успел убить семь человек.

Вместе с тем правоохранители сообщили новые детали относительно личности стрелка. Оказалось, что он имел конфликтные отношения с соседом, требовал чрезмерного уважения и внимания к себе и нередко называл себя "русским генералом".

Инцидент вызвал широкое внимание общества, ведь кроме большого количества жертв, выяснилось, что полиция в Киеве неподобающе выполнила служебные обязанности и сбежала во время теракта. Речь идет о двух правоохранителях, которым объявили подозрение и меру пресечения.

теракт Киев стрельба
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
