У Києві двірник закрив собою від куль дитину під час теракту

Слідчі дії у дворі, де сталася стрілянина в Києві 18 квітня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Під час теракту в Києві, який стався 18 квітня, місцевий двірник здійснив справжній подвиг: він закрив власним тілом поранену дитину від куль терориста. Попри всі зусилля медиків, від отриманих важких поранень чоловік помер у лікарні.

Про це йдеться в сюжеті журналістів "КИЇВ24", передає Новини.LIVE.

Двірник в Києві закрив собою дитину від стрільця

Для мешканців двору Олександр Григорович, якого всі лагідно називали "дядя Саша", був душею спільноти. Він прикрашав ялинки цукерками для дітей, садив дерева та мріяв змайструвати великий стіл для святкування перемоги. Тепер сусіди обіцяють зберегти пам'ять про героя та піклуються про його осиротілого котика.

Як свідчать записи з камер відеоспостереження та бодікамер правоохоронців, під час нападу терорист вдруге повернувся до під'їзду будинку. У цей момент на тротуарі знаходився поранений хлопчик, а поруч лежав його закривавлений батько.

Коли нападник знову відкрив вогонь і спрямував зброю на дитину, місцевий двірник Олександр Григорович миттєво зреагував. Він підбіг до хлопчика і повністю закрив його собою, прийнявши на себе ворожі кулі.

Чоловік отримав вкрай важкі вогнепальні поранення внутрішніх органів: печінки, кишківника та шлунка. Лікарі понад добу відчайдушно боролися за його життя в реанімації, проте травми виявилися фатальними — врятувати героя не вдалося.

Олександр, який працював двірником і врятував дитину. Фото: кадр з відео

Сусіди не стримують сліз, згадуючи Олександра Григоровича. Місцеві мешканці розповідають, що він був надзвичайно світлою людиною, яка завжди усміхалася та поспішала на допомогу. Особливо "дядя Саша" любив дітей. Він за власні кошти висадив у дворі ялинки, а напередодні Нового року прикрашав їх цукерками для місцевої малечі. Щойно діти з'їдали солодощі, він таємно вішав нові. За таку турботу малеча називала його "дідом", а він їх — своїми "онуками".

Крім того, Олександр Григорович завжди закликав мешканців садити фруктові дерева, щоб двір квітнув навесні та давав плоди влітку. Він також захоплювався різьбленням і майстрував різноманітні вироби з дерева. Чоловік мав велику мрію: після закінчення війни зробити довжелезний стіл уздовж усього будинку, аби зібрати всіх сусідів і разом відсвяткувати перемогу України.

Після трагічної загибелі Олександра Григоровича в його квартирі залишився котик, який тепер розгублено блукає під'їздами, шукаючи господаря. Мешканці будинку пообіцяли не залишити тварину в біді та взяти її під свою опіку.

А щоб віддати шану людині, яка пожертвувала собою заради життя дитини, сусіди планують висадити у дворі нові дерева — саме так, як завжди мріяв і просив їхній улюблений "дядя Саша".

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, поліція продовжує розслідувати теракт, який влаштував 58-річний уродженець Москви 18 квітня у Голосіївському районі. Чоловік почав розстрілювати перехожих, а згодом забіг у супермаркет та взяв у заручників усіх присутніх. Терориста ліквідували, проте, він встиг убити сімох людей.

Разом з тим правоохоронці повідомили нові деталі щодо особистості стрільця. Виявилось, що він мав конфліктні відносини з сусідом, вимагав надмірної поваги та уваги до себе і нерідко називав себе "російським генералом".

Інцидент викликав широку увагу суспільства, адже окрім великої кількості жертв, з'ясувалося, що поліція в Києві неналежно виконала службові обов'язки та втекла під час теракту. Йдеться про двох правоохоронців, яким оголосили підозру та запобіжний захід.