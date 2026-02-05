Обстрел Киева 5 февраля - горят авто

В Киеве горят авто — первые последствия ночной атаки РФ
Российские оккупанты в ночь на 5 февраля атаковали Киев дронами. Сейчас последствия уже зафиксированы в нескольких районах, в частности, горят авто.
Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Первые последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 5 февраля
По данным местных властей, сейчас последствия фиксируются в Оболонском и Святошинском районах.
"В результате вражеской атаки в Оболонском районе горят авто на стоянке", — говорится в сообщении.
Также он добавил, последствия есть и в Святошинском районе. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.
Обновлено в 02:56
"В Святошинском районе не подтверждаются последствия атаки. В Соломенском районе пострадал человек", — написал Ткаченко.
Другие атаки
Напомним, в ночь на 5 февраля россияне нанесли по Харькову несколько ракетных ударов. В результате обстрелов повреждены жилые дома.
Также мы писали, что минувшей ночью враг массированно атаковал Одессу дронами. В двух районах города были зафиксированы повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры.
