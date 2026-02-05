Видео
Главная Киев В Киеве горят авто — первые последствия ночной атаки РФ

В Киеве горят авто — первые последствия ночной атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 02:30
Обстрел Киева 5 февраля - горят авто
Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Российские оккупанты в ночь на 5 февраля атаковали Киев дронами. Сейчас последствия уже зафиксированы в нескольких районах, в частности, горят авто. 

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 5 февраля

По данным местных властей, сейчас последствия фиксируются в Оболонском и Святошинском районах.

"В результате вражеской атаки в Оболонском районе горят авто на стоянке", — говорится в сообщении.

Также он добавил, последствия есть и в Святошинском районе. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

Обновлено в 02:56

"В Святошинском районе не подтверждаются последствия атаки. В Соломенском районе пострадал человек", — написал Ткаченко.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 5 февраля россияне нанесли по Харькову несколько ракетных ударов. В результате обстрелов повреждены жилые дома.

Также мы писали, что минувшей ночью враг массированно атаковал Одессу дронами. В двух районах города были зафиксированы повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры.

Киев пожар обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
