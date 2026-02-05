Обстріл Києва 5 лютого - горять авто

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські окупанти в ніч проти 5 лютого атакували Київ дронами. Наразі наслідки вже зафіксовані у кількох районах, зокрема, горять авто.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Перші наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 5 лютого

За даними місцевої влади, наразі наслідки фіксуються в Оболонському та Святошинському районах.

"Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці", — йдеться у повідомленні.

Також він додав, наслідки є і в Святошинському районі. Попередньо, обійшлося без пожежі і постраждалих.

Оновлено о 02:56

"У Святошинському районі не підтверджуються наслідки атаки. У Соломʼянському районі постраждала людина", — написав Ткаченко.

Інші атаки

Нагадаємо, в ніч проти 5 лютого росіяни завдали по Харкову кілька ракетних ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Також ми писали, що минулої ночі ворог масовано атакував Одесу дронами. У двох районах міста були зафіксовані пошкодження цивільної та промислової інфраструктури.