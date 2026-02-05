Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві горять авто — перші наслідки нічної атаки РФ

У Києві горять авто — перші наслідки нічної атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 02:30
Обстріл Києва 5 лютого - горять авто
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські окупанти в ніч проти 5 лютого атакували Київ дронами. Наразі наслідки вже зафіксовані у кількох районах, зокрема, горять авто.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 5 лютого

За даними місцевої влади, наразі наслідки фіксуються в Оболонському та Святошинському районах.

"Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці", — йдеться у повідомленні.

Також він додав, наслідки є і в Святошинському районі. Попередньо, обійшлося без пожежі і постраждалих.

Оновлено о 02:56

"У Святошинському районі не підтверджуються наслідки атаки. У Соломʼянському районі постраждала людина", — написав Ткаченко.

Інші атаки

Нагадаємо, в ніч проти 5 лютого росіяни завдали по Харкову кілька ракетних ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Також ми писали, що минулої ночі ворог масовано атакував Одесу дронами. У двох районах міста були зафіксовані пошкодження цивільної та промислової інфраструктури.

Київ пожежа обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації