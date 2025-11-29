Киев под ударом 29 ноября - горит высотка, пострадал ребенок

Пожарные тушат огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 29 ноября атаковали Киев дронами и баллистикой. В результате атаки в Киеве пострадала загорелась высотка и пострадал ребенок.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко и пишет начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Какие последствия обстрела Киева в ночь на 29 ноября

"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко в 01:23.

Позже он добавил, что в этом же районе горит также частный дом.

Параллельно Тимур Ткаченко писал, что в Соломенском районе согласован жилой дом и автомобили.

Кроме того, он сообщил, что в Шевченковском районе в результате атаки травмирован ребенок. Детали пока уточняются.

Стоит отметить, что по словам Кличко, люди вызвали медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенский районы.

Обновлено в 01:40

Ткаченко уточнил, что последствия обстрела фиксируются как минимум в шести локациях столицы.

"Сейчас в результате атаки мы имеем информацию о по меньшей мере 6 локаций с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура — многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", — написал он.

Обновлено в 01:46

Количество пострадавших в Киеве возросло до двух человек, рассказал Ткаченко.

Напомним, что под ударом РФ был не только Киев. Несколько часов назад, вечером, 28 ноября, взрывы раздавались в Днепре.

Кроме того, мощные взрывы в тот же вечер были слышны в Харькове. Военные фиксировали в направлении города дрон, а также пуски авиабомб по области.