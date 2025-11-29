Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві горить висотка та поранена дитина

У Києві горить висотка та поранена дитина

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 01:41
Київ під ударом 29 листопада - горить висотка, постраждала дитина
Пожежники гасять вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували Київ дронами та балістикою. Внаслідок атаки у Києві постраждала загорілася висотка та постраждала дитина.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко та пише начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Які наслідки обстрілу Києва в ніч проти 29 листопада

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко о 01:23.

Пізніше він додав, що у цьому ж районі горить також приватний будинок.

Паралельно Тимур Ткаченко писав, що в Солом'янському районі погоджений житловий будинок та автомобілі.

Окрім того, він поінформував, що в Шевченківському районі внаслідок атаки травмована дитина. Деталі наразі уточнюються.

Варто зазначити, що за словами Кличка, люди викликали медиків у Шевченківський, Дарницький та Солом'янський райони.

Оновлено о 01:40

Ткаченко уточнив, що наслідки обстрілу фіксуються щонайменше у шести локаціях столиці.

"Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі", — написав він.

Оновлено о 01:46

Кількість постраждалих у Києві зросла до двох осіб, розповів Ткаченко.

Нагадаємо, що під ударом РФ був не лише Київ. Кілька годин тому, ввечері, 28 листопада, вибухи лунали у Дніпрі.

Окрім того, потужні вибухи того ж вечора було чути у Харкові. Військові фіксували в напрямку міста дрон, а також пуски авіабомб по області.

Київ пожежа обстріли війна в Україні Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації