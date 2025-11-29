Київ під ударом 29 листопада - горить висотка, постраждала дитина

У Києві горить висотка та поранена дитина
Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували Київ дронами та балістикою. Внаслідок атаки у Києві постраждала загорілася висотка та постраждала дитина.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко та пише начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Які наслідки обстрілу Києва в ніч проти 29 листопада
"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко о 01:23.
Пізніше він додав, що у цьому ж районі горить також приватний будинок.
Паралельно Тимур Ткаченко писав, що в Солом'янському районі погоджений житловий будинок та автомобілі.
Окрім того, він поінформував, що в Шевченківському районі внаслідок атаки травмована дитина. Деталі наразі уточнюються.
Варто зазначити, що за словами Кличка, люди викликали медиків у Шевченківський, Дарницький та Солом'янський райони.
Оновлено о 01:40
Ткаченко уточнив, що наслідки обстрілу фіксуються щонайменше у шести локаціях столиці.
"Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі", — написав він.
Оновлено о 01:46
Кількість постраждалих у Києві зросла до двох осіб, розповів Ткаченко.
Нагадаємо, що під ударом РФ був не лише Київ. Кілька годин тому, ввечері, 28 листопада, вибухи лунали у Дніпрі.
Окрім того, потужні вибухи того ж вечора було чути у Харкові. Військові фіксували в напрямку міста дрон, а також пуски авіабомб по області.
Читайте Новини.LIVE!