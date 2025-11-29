Київ під ударом 29 листопада - горить висотка, постраждала дитина

Пожежники гасять вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували Київ дронами та балістикою. Внаслідок атаки у Києві постраждала загорілася висотка та постраждала дитина.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко та пише начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Які наслідки обстрілу Києва в ніч проти 29 листопада

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко о 01:23.

Пізніше він додав, що у цьому ж районі горить також приватний будинок.

Паралельно Тимур Ткаченко писав, що в Солом'янському районі погоджений житловий будинок та автомобілі.

Окрім того, він поінформував, що в Шевченківському районі внаслідок атаки травмована дитина. Деталі наразі уточнюються.

Варто зазначити, що за словами Кличка, люди викликали медиків у Шевченківський, Дарницький та Солом'янський райони.

Оновлено о 01:40

Ткаченко уточнив, що наслідки обстрілу фіксуються щонайменше у шести локаціях столиці.

"Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі", — написав він.

Оновлено о 01:46

Кількість постраждалих у Києві зросла до двох осіб, розповів Ткаченко.

Нагадаємо, що під ударом РФ був не лише Київ. Кілька годин тому, ввечері, 28 листопада, вибухи лунали у Дніпрі.

Окрім того, потужні вибухи того ж вечора було чути у Харкові. Військові фіксували в напрямку міста дрон, а також пуски авіабомб по області.