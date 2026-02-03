Атака на Киев — возросло количество пострадавших жителей

Экстренные службы на месте вызова. Фото: ГСЧС Киева

Количество пострадавших в Киеве в результате ночной атаки со стороны России возросло. Медики оказали помощь жителям Днепровского района, где зафиксированы значительные повреждения жилой застройки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Реклама

Читайте также:

В Киеве госпитализировали еще двух человек с ранениями

Из одного из поврежденных многоквартирных домов врачи госпитализировали мужчину и женщину с резаными ранами. Таким образом пострадавших от атаки уже пятеро.

На местах ударов продолжают работать правоохранители. Полиция фиксирует последствия обстрела и документирует очередное военное преступление Российской Федерации против гражданского населения столицы.

Один из жителей Днепровского района рассказал Новини.LIVE, что проснулся среди ночи от мощного взрыва. По его словам, взрывная волна была настолько сильной, что стекло из окон посыпалось прямо на людей, а в угловой части дома разрушен фрагмент стены.

Мужчина сообщил, что в подъезде, где он проживает, выбиты все окна и повреждены оконные рамы. Он сам получил легкое ранение руки осколками стекла. Также, по его словам, он видел соседей с порезами лица и слышал о еще одном пострадавшем, который получил ранение ноги.

Кроме жилого дома, пострадала и придомовая территория. По предварительным оценкам, рядом повреждены по меньшей мере около десяти автомобилей.

Напомним, в Киеве более 1000 домов не имеют отопления и электроснабжения после российского обстрела.

В ДТЭК подтвердили, что под атакой этой ночью и утром оказались их энергообъекты.

Также аналитики мониторинговых групп обнародовали примерную карту движения целей, которые Россия запустила по Украине.