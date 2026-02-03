Атака на Київ — зросла кількість постраждалих мешканців

Екстрені служби на місці виклику. Фото: ДСНС Києва

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки з боку Росії зросла. Медики надали допомогу мешканцям Дніпровського району, де зафіксовані значні пошкодження житлової забудови.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Києва.

Реклама

Читайте також:

У Києві госпіталізували ще двох людей з пораненнями

З одного з пошкоджених багатоквартирних будинків лікарі госпіталізували чоловіка та жінку з різаними ранами. Таким чином постраждалих від атаки уже п'ятеро.

На місцях ударів продовжують працювати правоохоронці. Поліція фіксує наслідки обстрілу та документує черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення столиці.

Один із мешканців Дніпровського району розповів Новини.LIVE, що прокинувся серед ночі від потужного вибуху. За його словами, вибухова хвиля була настільки сильною, що скло з вікон посипалося просто на людей, а в кутовій частині будинку зруйновано фрагмент стіни.

Чоловік повідомив, що у під'їзді, де він проживає, вибито всі вікна та пошкоджені віконні рами. Він сам зазнав легкого поранення руки уламками скла. Також, за його словами, він бачив сусідів із порізами обличчя та чув про ще одного постраждалого, який отримав поранення ноги.

Крім житлового будинку, постраждала й прибудинкова територія. За попередніми оцінками, поруч пошкоджено щонайменше близько десяти автомобілів.

Нагадаємо, у Києві понад 1000 будинків не мають опалення та електропостачання після російського обстрілу.

У ДТЕК підтвердили, що під атакою цієї ночі та ранку опинилися їхні енергооб'єкти.

Також аналітики моніторингових груп оприлюднили приблизну карту руху цілей, які Росія запустила по Україні.