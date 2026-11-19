Понтонная переправа. Фото иллюстративное: Львовский портал

В столице планируют построить два понтонных или комбинированных моста через Днепр, чтобы облегчить движение между берегами. На проект выделено 2,2 млрд грн, а завершить работы могут за три-четыре месяца. Окончательный вид переправ еще предстоит согласовать городским властям, профильным ведомствам и военным. Рассматривается также возможность водных пассажирских перевозок.

Об этом в эфире "Киевского времени" сообщил народный депутат Владимир Крейденко.

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Сколько будут стоить новые мосты

В Киеве планируют построить два понтонных или комбинированных моста через Днепр. На реализацию проекта выделено 2,2 млрд грн. По словам народного депутата Владимира Крейденко, строительство может быть завершено за три-четыре месяца.

"Сейчас Агентство восстановления докладывает на профильном комитете о 3–4 месяцах, необходимых для завершения строительства этих двух понтонных или комбинированных мостов", — сказал депутат.

Он также пояснил, что окончательную конфигурацию переправ ещё предстоит согласовать. Она будет зависеть от количества полос движения и нагрузки, которую смогут выдерживать конструкции.

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"Средства выделены из спецфонда — 1,2 миллиарда гривен, и плюс к этому город Киев выделяет 1 миллиард гривен. 2,2 миллиарда гривен будет потрачено на реализацию этого проекта", — сообщил Крейденко.

Как планируется перевозить пассажиров по Днепру

Еще одним способом разгрузить столичные мосты депутат назвал пассажирские перевозки по реке. По его словам, к инициативе готовы присоединиться частные компании, имеющие соответствующие суда.

"Если государство не готово и соответствующее государственное предприятие не может обеспечить реализацию этого проекта, то даже бизнес готов подставить плечо и включиться в этот процесс", — отметил Крейденко.

Он уточнил, что частные перевозчики могут использовать небольшие суда, рассчитанные на 65–70 пассажиров. Предварительно стоимость одной поездки оценивают в 60–80 грн.

"У них суда меньше, по 65–70 человек они могут перевозить. Что касается стоимости перевозок, мы собирали и анализировали все эти данные, и в зависимости от модификации — 60–80 гривен", — рассказал депутат.

Почему водные перевозки могут не запустить

В то же время реализацию идеи с пассажирским транспортом на Днепре может осложнить зимняя погода. Если каналы замерзнут, судам будет сложнее курсировать между берегами.

"Если каналы будут замерзать, понятно, что будет сложно реализовать этот проект", — подчеркнул Крейденко.

Он добавил, что о запуске водного транспорта говорили ещё полтора месяца назад, когда погодные условия были более благоприятными. Поэтому депутат призвал не затягивать с решением, ведь частные компании уже готовы предоставлять услуги по перевозке.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил в среду, 18 ноября, что в Киеве начали строить понтонные переправы через реку Днепр. Работы планируют завершить в течение двух-трех месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что северный мост в Киеве подвергся российскому обстрелу, в ходе которого было повреждено дорожное полотно. В то же время его основная опорная конструкция, по оценке экспертов, не имеет критических повреждений: пилон не отклонился от вертикального положения, а ванты удалось подтянуть. Движение по мосту уже частично возобновили.