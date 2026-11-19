Понтонна переправа. Фото ілюстративне: Львівський портал

У столиці планують збудувати два понтонні або комбіновані мости через Дніпро, щоб полегшити рух між берегами. На проєкт передбачили 2,2 млрд грн, а завершити роботи можуть за три-чотири місяці. Остаточний вигляд переправ ще мають узгодити міська влада, профільні установи та військові. Розглядають і водні перевезення пасажирів.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив народний депутат Володимир Крейденко.

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Скільки коштуватимуть нові мости

У Києві планують збудувати два понтонні або комбіновані мости через Дніпро. На реалізацію проєкту передбачили 2,2 млрд грн. За словами народного депутата Володимира Крейденка, завершити будівництво можуть за три-чотири місяці.

"Зараз Агентство відновлення доповідає на профільному комітеті про 3–4 місяці для того, щоб завершити ці два понтонні мости або комбіновані мости", — сказав депутат.

Він також пояснив, що остаточну конфігурацію переправ ще мають узгодити. Вона залежатиме від кількості смуг руху та навантаження, яке зможуть витримувати конструкції.

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"Кошти виділені зі спецфонду — 1,2 мільярда гривень, і плюс до цього виділяє місто Київ 1 мільярд гривень. 2,2 мільярда гривень буде витрачено на реалізацію цього проєкту", — повідомив Крейденко.

Як хочуть перевозити пасажирів Дніпром

Ще одним способом розвантажити столичні мости депутат назвав пасажирські перевезення річкою. За його словами, до ініціативи готові долучитися приватні компанії, які мають відповідні судна.

"Якщо держава не готова і відповідне державне підприємство не може забезпечити реалізацію цього проєкту, то навіть бізнес готовий підставити плече і готовий включитися в цей процес", — зазначив Крейденко.

Він уточнив, що приватні перевізники можуть використовувати невеликі судна, розраховані на 65–70 пасажирів. Попередньо вартість однієї поїздки оцінюють у 60–80 грн.

"У них судна менше, по 65–70 людей вони можуть перевозити. Стосовно коштів, скільки будуть коштувати перевезення, ми збиралися, аналізували ці всі речі, в залежності від модифікації — 60–80 гривень", — розповів депутат.

Чому водні перевезення можуть не запустити

Водночас реалізацію ідеї з пасажирським транспортом на Дніпрі може ускладнити зимова погода. Якщо канали замерзнуть, суднам буде складніше курсувати між берегами.

"Якщо канали будуть замерзати, зрозуміло, що буде складно реалізовувати цей проєкт", — наголосив Крейденко.

Він додав, що про запуск водного транспорту говорили ще півтора місяця тому, коли погодні умови були сприятливішими. Тому депутат закликав не затягувати з рішенням, адже приватні компанії вже готові надавати послуги перевезення.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив у середу, 18 листопада, що в Києві почали будувати понтонні переправи через річку Дніпро. Роботи планують завершити за період двох-трьох місяців.

Також Новини.LIVE писали, що північний міст у Києві зазнав російського обстрілу, під час якого було пошкоджено дорожнє полотно. Водночас його основна опорна конструкція, за оцінкою експертів, не має критичних пошкоджень: пілон не відхилився від вертикального положення, а ванти вдалося підтягнути. Рух мостом уже частково відновили.