Взрывы в Киеве и Днепре 12 февраля из-за ударов баллистикой и дронами

Взрывы в Киеве и Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Россияне атакуют украинские города баллистикой и дронами.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации и канал "Суспільне Дніпро".

Взрывы в Киеве и Днепре в ночь на 12 февраля

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами! Будьте в укрытиях", - говорится в сообщении в 02:21.

В этот момент в Киеве была слышна целая серия очень громких взрывов, а Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на столицу.

Параллельно звуки взрывов раздались в Днепре. Военные предупреждали, что на город летят несколько десятков дронов, а также баллистика.

