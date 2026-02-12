Взрывы в Киеве и Днепре 12 февраля из-за ударов баллистикой и дронами

В Киеве и Днепре прогремели громкие взрывы - в чем причина
Дата публикации 12 февраля 2026 02:29
Срочная новость
Взрывы в Киеве и Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Россияне атакуют украинские города баллистикой и дронами.
Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации и канал "Суспільне Дніпро".
Взрывы в Киеве и Днепре в ночь на 12 февраля
"Враг атакует столицу баллистическими ракетами! Будьте в укрытиях", - говорится в сообщении в 02:21.
В этот момент в Киеве была слышна целая серия очень громких взрывов, а Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на столицу.
Параллельно звуки взрывов раздались в Днепре. Военные предупреждали, что на город летят несколько десятков дронов, а также баллистика.
Новость дополняется...
