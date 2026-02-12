Видео
Видео

Главная Киев В Киеве и Днепре прогремели громкие взрывы - в чем причина

В Киеве и Днепре прогремели громкие взрывы - в чем причина

Дата публикации 12 февраля 2026 02:29
Взрывы в Киеве и Днепре 12 февраля из-за ударов баллистикой и дронами
Срочная новость

Взрывы в Киеве и Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Россияне атакуют украинские города баллистикой и дронами.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации и канал "Суспільне Дніпро".

Взрывы в Киеве и Днепре в ночь на 12 февраля

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами! Будьте в укрытиях", - говорится в сообщении в 02:21.

В этот момент в Киеве была слышна целая серия очень громких взрывов, а Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на столицу.

Параллельно звуки взрывов раздались в Днепре. Военные предупреждали, что на город летят несколько десятков дронов, а также баллистика.

Новость дополняется...

Киев взрыв Днепр дрон Шахид-136 ракетный удар балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
