Вибухи у Києві та Дніпрі 12 лютого через удари балістикою та дронами

У Києві та Дніпрі пролунали гучні вибухи — в чому причина
Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 02:29
Термінова новина
Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 лютого. Росіяни атакують українські міста балістикою та дронами.
Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації і канал "Суспільне Дніпро".
Реклама
Читайте також:
Вибухи у Києві та Дніпрі в ніч проти 12 лютого
"Ворог атакує столицю балістичними ракетами! Будьте в укриттях", — йдеться у повідомленні о 02:21.
В цей момент у Києві було чути цілу серію дуже гучних вибухів, а Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на столицю.
Параллельно звуки вибухів пролунали у Дніпрі. Військові попереджали, що на місто летять кілька десятків дронів, а також балістика.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама