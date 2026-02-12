Вибухи у Києві та Дніпрі 12 лютого через удари балістикою та дронами

Термінова новина

Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 лютого. Росіяни атакують українські міста балістикою та дронами.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації і канал "Суспільне Дніпро".

Вибухи у Києві та Дніпрі в ніч проти 12 лютого

"Ворог атакує столицю балістичними ракетами! Будьте в укриттях", — йдеться у повідомленні о 02:21.

В цей момент у Києві було чути цілу серію дуже гучних вибухів, а Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на столицю.

Параллельно звуки вибухів пролунали у Дніпрі. Військові попереджали, що на місто летять кілька десятків дронів, а також балістика.

Новина доповнюється...