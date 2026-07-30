В Киеве и Днепре прогремели мощные взрывы: РФ нанесла удар баллистическими ракетами

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Взрывы в Киеве и Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 июля. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, и, вероятно, ракеты летели и по Днепру.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 30 июля

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического оружия. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и оставайтесь там до окончания опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги», — говорилось в сообщении КГВА в 01:08.

В то же время Воздушные силы зафиксировали в направлении Киева ракеты, после чего примерно в 01:10 в столице раздалась серия мощных взрывов.

Кроме того, военные сообщили, что зафиксированы ракеты в направлении Днепра и Кривого Рога. После этого ряд местных пабликов также писал о взрывах в этих городах.

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