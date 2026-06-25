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Главная Киев Киевское метро не использует вагоны в качестве укрытия: названа причина

Киевское метро не использует вагоны в качестве укрытия: названа причина

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 00:54
Киевское метро не использует вагоны в качестве укрытия — почему так
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевский метрополитен не использует свои вагоны в качестве ночных укрытий во время атак РФ. Причина в том, что ночью проводятся ремонтные работы, а отказ от них может повлиять на безопасность движения поездов.

Об этом в ответ на запрос Новини.LIVE сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Почему вагоны метро в Киеве не могут использоваться в качестве укрытия

В коммунальном предприятии отметили, что оставлять поезда у пассажирских платформ на ночь невозможно.

Там пояснили, что после завершения движения в метро ремонтируют пути, туннели, системы электропитания, вентиляции и сигнализации. Кроме того, в это время курсируют мотодрезины, которые перевозят работников и крупногабаритное оборудование.

В метрополитене подчеркнули, что отказ от ночных работ может повлиять на безопасность движения поездов. Укрытием для людей остается платформа станции. Поэтому для более комфортного пребывания пассажирам рекомендуют брать с собой теплые вещи, одеяло, каремат, воду и необходимые лекарства.

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Ответ КП "Киевский метрополитен". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, защититься от прямого ракетного удара можно только в специально оборудованных укрытиях. По словам эксперта по комплексной безопасности Руслана Боглова, самыми надежными вариантами являются бомбоубежища и глубокие станции метро.

Также мы писали, что в Киеве строят противорадиационные укрытия. Одно такое укрытие стоит 120 млн гривен и может вместить до 1200 человек.

Киев укрытия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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