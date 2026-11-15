Акция "Пустые стулья" в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

15 ноября в 12:00 в Киеве и Львове прошла правозащитная акция "Пустые стулья". Ее посвятили украинским журналистам, писателям, художникам и правозащитникам, которые пропали без вести, были заключены в тюрьму или находятся в российском плену из-за войны против Украины.

Об этом сообщают журналистки Новини.LIVE Анастасия Жиденко и Марта Байдака.

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Как прошла акция "Пустые стулья"

В Киеве и Львове пустые стулья символизируют людей, пропавших без вести и не имеющих возможности находиться рядом со своими близкими. Каждый стул — символ отдельной личности, ее истории и жизни, но ее место остается пустым.

Пустые стулья во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

К мероприятиям присоединились освобожденные из российского плена украинцы, журналисты, правозащитники, представители культурного сообщества и родственники пленных и пропавших без вести.

Мать пропавшего без вести. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Близкие людей, пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Участники поделились собственным опытом пребывания в российском плену, рассказали о положении тех, кто до сих пор остается в неволе, и подчеркнули необходимость их освобождения.

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Среди спикеров акции были правозащитник и журналист Максим Буткевич, ветеран Роман Борщ, освобожденный из плена автор Евгений Шибалов, директор издательства "Белка" Ирина Белоцерковская, автор книги "Окраец" Дмитрий Канупер и представительница Ассоциации семей защитников "Азовстали" София Крохмалюк.

Бывший журналист Руслан Борщ пробыл в плену 33 месяца:

"По данным того же координационного штаба, 45 представителей СМИ находятся в плену. Из них 34 — гражданские лица, 11 — военнослужащие, и это те люди, которые тем или иным образом могут влиять на общественное мнение. И Россия удерживает их, гражданских, просто из-за свободы слова. Слово, в принципе, как таковое свободное, оно с Россией несовместимо", — сказал он.

Также к участникам обратился заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков:

"Во временно оккупированном Крыму сейчас находятся 15 гражданских журналистов, большинство из них не работали в каких-либо редакциях, а просто хотели донести до мира голос оккупации, то, что происходит в условиях оккупации. Большинству из них назначены сроки заключения от 15 лет и более, и сейчас они находятся в российских застенках. Кроме того, Российская Федерация после полномасштабного вторжения поняла, что голос с оккупированных территорий — это оружие Украины, и они его очень боялись; визуально была введена другая ответственность — так называемая дискредитация российской армии.

На территории временно оккупированного Крыма на сегодняшний день вынесено более 1800 административных протоколов нашим гражданам, причем стоит отметить, что по статистике это самое большое количество протоколов, вынесенных российскими судами на территории России и оккупированных территорий. Чтобы было понятно, за что выносятся эти протоколы: 160 — за высказывание "Слава Украине", а более 110 — за слова "Нет войне", — сказал он.

Сестра незаконно осуждённого гражданского пленника Богдана Зизы, Александра Баркова, тоже присутствовала на мероприятии:

"Сейчас число политических заключённых из Крыма превышает 200 человек. Я уверена, что, например, по той же схеме, по которой, слава Богу, освободили людей из Олешек, так же можно освободить и наших людей", — подчеркнула она.

Ведущими мероприятия выступили координатор адвокационных кампаний Центра гражданских свобод Анастасия Головненко и директор по развитию Украинского ПЕН-клуба Анна Устинова.

"Правозащитные организации постоянно получают сообщения о преследованиях журналистов на оккупированных территориях и об их заключении. Сегодня среди нас находятся Максим Будкевич и Роман Борщ — украинские ветераны, журналисты, правозащитники, которые сегодня разными способами, но прилагают огромные усилия для того, чтобы на национальном и международном уровнях делать все возможное ради освобождения узников. Возвращение им человеческого достоинства, прав и справедливости", — обратилась к присутствующим Анастасия Головненко.

Акция "Пустые стулья" во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Соорганизатор акции "Пустые стулья" во Львове Александра Довжик рассказала о важности мероприятия:

"Нам необходимо помнить о людях, удерживаемых в российском плену, нужно помнить о том, что сейчас не существует международных механизмов для того, чтобы бороться и освобождать именно гражданских лиц, незаконно заключенных Россией. Поэтому наши голоса и информирование являются тем инструментом, который позволяет нам бороться за их освобождение", — сказала она.

Журналист Олег Батурин находился в российском плену, он сообщил во время акции во Львове, что поддерживает акцию «Пустые стулья», поскольку многие гражданские лица, его знакомые и земляки до сих пор находятся в российском плену. По его словам, похищения людей на оккупированных территориях продолжаются, поэтому важно продолжать оказывать давление на Россию всеми возможными способами и напоминать об украинцах, которых необходимо вернуть домой.

Мы писали, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила, что представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер работают над крупнейшим обменом пленными между Украиной и РФ с начала войны. Она назвала это "обнадеживающим прогрессом на пути к миру".

Новини.LIVE сообщали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о договоренности относительно масштабного обмена пленными. После гуманитарной миссии в Олешках будут разрабатываться новые механизмы, чтобы повысить эффективность будущих миссий.